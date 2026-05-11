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Apara Ekadashi Vrat Katha 2026: इस दिन है अपरा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर व्रत की कथा और महत्व

सभी तिथियों में एकादशी का बड़ा महत्व है. एकादशी व्रत रखने मात्र से व्यक्ति को सभी पाप दोष से छुटकारा मिलता है. भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में सुख और शांति आती है, लेकिन इस व्रत में पूजा और कथा का खास महत्व है. इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है.

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Nitin Sharma

Updated : May 11, 2026, 09:58 AM IST

Apara Ekadashi Vrat Katha 2026: इस दिन है अपरा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर व्रत की कथा और महत्व

Apara Ekadashi 2026

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं. इन सभी एकादशी तिथियों का विशेष महत्व है. इन्हीं में से एक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी आती है. इस साल अपरा एकादशी 13 मई 2026 को पड़ रही है. इस दिन पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है. जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होने के साथ ही विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है. जाने अनजाने में किए गये पापों से मुक्ति मिलती है. व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन इस दिन अपरा एकादशी कथा जरूर पढ़ें, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है. आइए जानते हैं अपरा एकादशी की कथा, व्रत, पूजा विधि और महत्व...

अपरा एकादशी की व्रत कथा

प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे, जिनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था. वज्रध्वज ने षडयंत्र रचकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया. अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पेड़ पर रहने लगी और राहगीरों को परेशान करने लगी. एक दिन धौम्य ऋषि उस रास्ते से गुजरे और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के प्रेत बनने का कारण जान लिया. ऋषि को राजा पर दया आ गई और उन्होंने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया. ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य राजा को दान कर दिया.

व्रत के फल से राजा को प्रेम योनि से मिली मुक्ति

अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा महीध्वज को तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई. उनके सारे पाप धुल गए और वे एक दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक को चले गए. जाते समय राजा ने धौम्य ऋषि का आभार प्रकट किया और बताया कि कैसे इस व्रत ने उन्हें घोर कष्टों से मुक्त कर दिया. यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अनजाने में कितनी भी बड़ी गलतियां हुई हों, यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं और विधि-विधान से व्रत का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन के दुखों का अंत जरूर होता है. इस कथा को सुनने मात्र से भी व्यक्ति के कष्ट कम होते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है.

भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती करें

अपरा एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें. अपरा एकादशी व्रत का संकल्प लें. साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें. इसके बाद भगवान भोग और आरती करें. इससे व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट होने के साथ ही उनकी कृपा प्राप्त होती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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