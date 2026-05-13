Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम

साल में आने वाली 24 एकादशी तिथियों में अपरा एकादशी विशेष है. इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और चालीसा का पाठ करने मात्र से व्यक्ति के सभी दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं.

हिंदू धर्म में एकदशी तिथि का बड़ा महत्व है. इसे सभी तिथियों में सबसे बड़ा और विशेष माना जाता है. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं. इनमें ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा गया है. इस बार अपरा एकादशी 13 मई 2026 यानी आज है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर और सच्चे मन से श्रीहरि की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं. व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है. इस दिन कुछ आसान उपाय कर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं. इससे न सिर्फ जीवन में धन धान्य की पूर्ति होगी, बल्कि मानसिक शांति और संकटों से छुटकारा मिल जाएगा.

अपरा एकादशी पर जरूर करें ये आसान से उपाय

अपरा एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद साथ सुथरे कपड़े धारण कर भगवान विष्णु का नाम जाप करें. भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी और शुभ होता है. मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से अपरा एकादशी विष्णु चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति समृद्धि और धन-धान्य की पूर्ति होती है. सभी तरह के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. यहां से पढ़ सकते हैं विष्णु चालीसा...

विष्णु चालीसा का करें पाठ

दोहा

विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय,

कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताय..

नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी.

प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी..

सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत.

तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजन्ती माला मन मोहत..

शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे.

सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे..

सन्तभक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन.

सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन..

पाप काट भव सिन्धु उतारण, कष्ट नाशकर भक्त उबारण.

करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण..

धरणि धेनु बन तुमहिं पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा.

भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा..

आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया.

धर मत्स्य तन सिन्धु बनाया, चौदह रत्नन को निकलाया..

अमिलख असुरन द्वन्द मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया.

देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया..

कूर्म रूप धर सिन्धु मझाया, मन्द्राचल गिरि तुरत उठाया.

शंकर का तुम फन्द छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया..

वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबन्ध उन्हें ढुढवाया.

मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया..

असुर जलन्धर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई.

हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई..

सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी.

तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृन्दा की सब सुरति भुलानी..

देखत तीन दनुज शैतानी, वृन्दा आय तुम्हें लपटानी.

हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी..

तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे.

गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिन्धु उतारे..

हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे.

देखहुं मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बन्धु भक्तन हितकारे..

चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन.

जानूं नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन..

शीलदया सन्तोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण.

करहुं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण..

करहुं प्रणाम कौन विधिसुमिरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण.

सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई..

दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई.

पाप दोष संताप नशाओ, भव बन्धन से मुक्त कराओ..

सुत सम्पति दे सुख उपजाओ, निज चरनन का दास बनाओ.

निगम सदा ये विनय सुनावै, पढ़ै सुनै सो जन सुख पावै..



डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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