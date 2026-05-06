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Apara Ekadashi Vrat 2026: मई माह में इस दिन है अपरा एकादशी, जानें व्रत की तारीख से लेकर पूजा विधि और खास होने की वजह

मई माह में इस दिन है अपरा एकादशी, जानें व्रत की तारीख से लेकर पूजा विधि और खास होने की वजह

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Apara Ekadashi Vrat 2026: मई माह में इस दिन है अपरा एकादशी, जानें व्रत की तारीख से लेकर पूजा विधि और खास होने की वजह

साल की आने वाली सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का है. इस बार मई के दूसरे हफ्ते में अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. आइए जानते हैं इसकी तारीख से लेकर व्रत की विधि और महत्व...

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Nitin Sharma

Updated : May 06, 2026, 11:04 AM IST

Apara Ekadashi Vrat 2026: मई माह में इस दिन है अपरा एकादशी, जानें व्रत की तारीख से लेकर पूजा विधि और खास होने की वजह

Apara Ekadashi 2026

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है. इसे सभी तिथियों में सबसे बड़ी तिथि माना गया है. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं. इनमें सभी का विशेषताएं अलग होती हैं. इस बार मई माह में अपरा एकादशी आने वाली है. इसे अजला एकादशी भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस एकादशी पर किये गये अच्छे कर्मों का पुण्य अपार मिलता है. इस दिन व्रत करने से धन-धान्य और मान-सम्मान में वृद्धि होती है.व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं इस बार किस तारीख पर पड़ रही अपार एकादशी, इसका व्रत और महत्व...

इस दिन है मई माह में अपरा एकादशी

मई माह में अपरा एकादशी तिथि 12 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 52 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 13 मई को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट तक रहेगी, लेकिन इसका व्रत उदयतिथि को देखते हुए 13 मई को ही रखा जाएगा. इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लिया जाएगा. वहीं व्रत का पारण 14 मई की सुबह 5 बजकर 31 मिनट से लेकर 8 बजकर 14 मिनट के बीच होगा. इसी के बाद व्रत को पूर्ण माना जाएगा. 

यह है अपरा एकादशी की पूजा विधि

अपरा एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें. उनके सामने दीपक जलाएं. हथेली में जल लेकर अपनी मनोकामना बोलने के साथ ही व्रत का संकल्प लें. इसके बाद भगवान विष्णु की व्रत कथा और आरती के बाद भोग लगाये. सूर्यदेव को जल अर्पित करें. इस दिन सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी को जल अर्पित करने के साथ ही दीपक जलाये. ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं. वहीं बता दें कि जिस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है. ठीक ऐसे ही विधि विधान से व्रत का पारण करें. अन्यथा व्रत का लाभी नहीं मिलता. 

अपरा एकादशी पर जरूर करें ये काम

अपरा एकादशी पर व्रत के साथ ही कुछ काम जरूर करने चाहिए. इनमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ ही उनके मंत्र 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' का ज्यादा से ज्यादा जाप करें. इस दिन मंदिर में या फिर जरूरतमंद, गरीब को दान जरूर करें. जरूरतमंदों को भोजन कराये. ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है. भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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