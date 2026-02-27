Angarak Yog 2026: 40 दिन का खतरनाक योग शुरू, नौकरी-निवेश, करियर से लेकर यात्रा तक में रहे सतर्क

ग्रहों का गोचर शुभ और अशुभ योग का निर्माण करता है. इस बार ग्रहों के इसी गोचर से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें 40 दिनों तक व्यक्ति को बेहद सावधान रहने की जरूरत है.

साल 2026 सूर्य का साल है. ग्रहों के राजा सूर्य तरक्की और सफलता प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तरक्की पर ग्रहों के गोचर से लेकर ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है. इसकी वजह ग्रहों द्वारा खतरनाक संयोजन बनाना है. इसे अंगारक योग भी कहा जाता है. इसकी शुरुआत 23 फरवरी हो गई है, जो 2 अप्रैल 2026 तक रहेगी. ऐसे में लोगों को बेहद संभलकर रहने की जरूरत होगी. ज्योतिष की मानें तो यह अंगाकर योग कुंभ राशि में मंगल और राहु के संयोजन से बन रहा है. आइए जानते हैं कि यह इतना खतरनाक क्यों है. ​अंगारक योग के बीच किस किस चीज पर क्या प्रभाव पड़ेंगे...

गुस्सा और बाधाओं का करना पड़ेगा सामना

ज्योतिष की मानें तो खगोलीय परिवर्तन और अंगारक योग की वजह से गुस्सा, आवेगशीलता और काम में बाधा का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही संघर्ष और दुर्घटना के खतरे बढ़ने की संभावना है. इस दौरान कुछ चीजों से बचना बेहद जरूरी है. जैसे नौकराी बदलने, निवेश और शादी जैसे अहम फैसले लेने से बचना चाहिए. इसकी मुख्य वजह मंगल और राहु अशुभ प्रभाव पड़ना है. ये आवेगपूर्ण कामों को बढ़ावा देने का काम करते हैं. इसके चलते व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है.

बेहद जोखिम भर होगा यह समय

ज्योतिष की मानें अंगारक योग का यह समय बहुत ज्यादा जोखिम भरा होगा. इसमें दुर्घटनाओं से शत्रुओं के हावी होने का खतराा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. इसलिए लोगों को 9 से 22 मार्च तक बेहद सावधान रहने की जरूरत है. इस दौरान बीच सड़क या हवाई यात्रा करने वाले सावधानी बरतें. क्योंकि इस समय में हिंदू नव वर्ष की एनर्जी भी परस्पर टकराती है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी न होतो तो यात्रा रद्द कर दें. वाहन चलते समय विशेष ध्यान दें.

परिवार और ऑफिस में कलह से करें बचाव

अंगारक योग अशांति और नकारात्मकता पैदा करता है. ऐसे में परिवार और दफ्तार में किसी भी तरह की कलह से बचने का प्रयास करें. खासकर मेष, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोग सावधान रहें. खुद को कंट्रोल करने के साथ ही बहस करने से बचें. यह योग गलतफहमी और दुश्मनी को बढ़ावा देने का काम करता है. इससे ​बचने के लिए नियमित ध्यान करें.

भूलकर भी न करें इसमें निवेश

अंगाकर योग के बीच क्रिप्टोकरेंसी या शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें. क्योंकि कलयुगी ग्रह राहु खतरे को बढ़ा सकता है. यह कहीं न कहीं नुकसान करा सकते हैं. वहीं मं​गल के कुंभ राशि से बाहर आने तक यानी 2 अप्रैल तक किसी भी तरीके निवेश दूर रहें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

