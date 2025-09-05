Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? किस्मत चमका देते हैं इस दिन किए हुए ये उपाय

Rashifal 6 September 2025: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ का सूत्र बांधने की परंपरा है. ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन क्यों बांधा जाता है 14 गांठ का सूत्र? साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय, जो आपके भाग्य को चमका सकते हैं...
Anant Chaturdashi Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और यह शुभ तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है. इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है. इसके अलावा दस दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव का यह आखिरी दिन भी होता है. इसी भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है. अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ का सूत्र बांधने की परंपरा है. ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन क्यों बांधा जाता है 14 गांठ का सूत्र? साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय, जो आपके भाग्य को चमका सकते हैं...
-अनंत चतुर्दशी के दिन बांधे जाने वाले अनंत सूत्र में 14 गाठें होती हैं और हिन्दू धर्म शास्त्रों के अुनसार ये चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र 14 लोकों ( भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक) का प्रतीक होते हैं. यानी अनंत सूत्र की प्रत्येक गांठ प्रत्येक लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसके अलावा इसे भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है.
- इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और 'ॐ अनंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. मान्यता है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.
- अनंत चतुर्दशी के दिन पीले या केसरिया धागे को हल्दी से रंगकर उसमें 14 गांठें लगाकर एक अनंत सूत्र बनाएं और पूजा के बाद पुरुषों को इसे अपने दाहिने और महिलाओं को अपने बाएं हाथ पर बांधें, इस दिन अनंत सूत्र बांधने से दरिद्रता व दुर्भाग्य दूर होता है और आर्थिक संपन्नता आती है.
- हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और अनंत चतुर्दशी के दिन तुलसी पर कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कर्ज से छुटकारा मिलता है.
