Amla Navami 2025 Date: अक्टूबर माह खत्म होने के साथ ही है आंवला नवमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म की अलग अलग तिथियों में आंवला नवमी का विशेष महत्व है. इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है. कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है. इस साल 31 नवंबर को अक्षय नवमी का त्योहार पड़ रहा है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना की जाती है. मान्यता है कि इसी दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी. यही वजह है कि इस दिन किया गये पुण्य कार्य अक्षय फल की प्राप्ति देते हैं.

आंवले से है इसका संबंध

अक्षय नवमी से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी. वहीं अक्षय नवमी का संबंध आंवले से भी है. इस दिन आंवले का सेवन करना और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर खाने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है.घर में सुख और समृद्धि आती है. आइए जानते हैं अक्षय नवमी की तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और इसका महत्व

इस दिन है अक्षय नवमी 2025

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सुबह 10 बजकर 07 मिनट से होगी. यह अगले दिन 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 10 बजकर 04 मिनट पर खत्म होगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर इस बार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी.

यह है अक्षय नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त

अक्षय नवमी पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 को सुबह 06 बजकर 37 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 04 मिनट तक रहेगा. ऐसे में आंवले के पेड़ की पूजा से लेकर भगवान का जप और पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों को पूरे 3 घंटे 25 मिनट का समय मिलेगा.

यह है आंवला नवमी का महत्व

इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा- अर्चना करने से सुख- समृद्धि की प्राप्ति होती है. साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. इसलिए इसका नाम अक्षय नवमी है. मतलब जो पुण्य कभी नष्ट न हो. साथ ही इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा-अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती हैं, उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है. इस दिन आंवले का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी होने की मान्यता है और जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो सकते हैं. मान्यता है कि इस दिन किए गए दान-पुण्य कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है.

