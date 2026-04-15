Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम

बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए तैयारी में जुटे श्रद्धालुओं के लिए खुशखबारी आ गई है. अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गये हैं. इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव किया गया. आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से लेकर नियम...

Amarnath Yatra 2026 Registration Start: सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं से एक बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा है. इसके लिए भक्त साल भर इंतजार करते है. अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गये हैं. यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई 2026 से होगी, जो 28 अगस्त तक चलेगी.

पहले दिन ही बैंकों में लगी लंबी कतार

अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही पंजिकरण कराने वाले श्रद्धालुओं की कतार लगा गई. बैंक में पहले आओ पहले पाओ के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. वहीं प्रशासन ने इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य केा लेकर कई कड़े नियम बनाये हैं.

यात्रा के लिए बनाये गये 2 रास्ते

बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए इस बार 2 मार्ग तैयार किये गये है. इनमें पहला 48 किलोमीटर लंबा नुनवन पहलगाम मार्ग, जो पहलगाम से गुजरता है. यह रास्ता अपेक्षाकृत लंबा है, लेकिन इस पर धीरे धीरे चढ़ाई की जा सकती है. इसे पारंपरिक और अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है. वहीं दूसरा रास्ता 14 किलोमीटर छोटा है, लेकिन यह रास्ता चढ़ाई के लि थोड़ा कठिन है. यहां खड़ी चढ़ाई है, जो बालटाल से शुरू होता है. इस पर यात्रा जल्द ही पूरी की जा सकती है, लेकिन इस मार्ग पर खड़ी चढ़ाई खतरा भी बढ़ाती है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. ऑनलाइन के​ लिए लोग श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही मोबाइल ऐप का चुनाव कर सकते हैं. वहीं ऑफलाइन के लिए स्टेट बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में फॉर्म मिल सकते हैं. यहां पर आसानी से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

यात्रा के लिए इन दस्तावेजों को होना जरूरी

अमरनाथ की यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट का होना बेहद जरूरी है, लेकिन हेल्थ सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद को मान्यता प्राप्त डॉक्टर का होना चाहिए. इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए RFID कार्ड होना भी जरूरी है, जिससे यात्रियों की लोकेशन ट्रैक कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

इतना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज

वहीं बाबा बर्फानी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा. वहीं यात्रियों की उम्र 13 से 70 वर्ष निर्धारित की गई है. साथ ही 6 हफ्ते से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं है. बिना रजिस्ट्रेशन के श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं होगी. साथ ही यात्रा शुरू होने से 7 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा.

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