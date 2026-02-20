Amalaki Ekadashi Vrat Katha: आमलकी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, आमलकी एकादशी की शुरुआत 27 फरवरी 2026 की पूर्वाह्न 00:33 बजे से होगी. यह 27 फरवरी 2026 की रात 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए एकादशी का यह व्रत 27 फरवरी 2026 को रखा जाएगा.

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है. एकादशी को सबसे विशेष बड़ी तिथियों में से एक माना गया है. इस बार फाल्गुन माह में आमलकी एकादशी आने वाली है. यह बेहद विशेष है. इस एकादशी पर पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति पाप दोष नष्ट होने के साथ ही गाय दान का पुण्य मिलता है, लेकिन आमलकी एकादशी का यह व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है. अगर आप आमलकी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ​कथा जरूर पढ़ें. आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की कथा...

इस दिन है आमलकी एकादशी व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, आमलकी एकादशी की शुरुआत 27 फरवरी 2026 की पूर्वाह्न 00:33 बजे से होगी. यह 27 फरवरी 2026 की रात 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए एकादशी का यह व्रत 27 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. वहीं व्रत का पारण इसके अगले दिन 28 फरवरी को सुबह 6 बजकर 47 मिनट से लेकर 9 बजकर 6 मिनट के बीच किया जाएगा .

आमलकी एकादशी व्रत कथा

एक समय की बात है, जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मांधाता पहुंचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा. तब म​हर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं. जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है.

पौराणिक कथा के अनुसार, एक राजा चैतरथ थे, जो पुण्यात्मा और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे. वे वैदिश नगर के राजा थे. वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे. उनकी प्रजा भी श्रीहरि की पूजा करती थी. वहां के लोग धर्म परायण थे. एक समय आमलकी एकादशी के अवसर पर लोग व्रत थे. उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी. रात के समय में जागरण किया. उस दौरान मंदिर में एक शिकरी भी पहुंचा था.

उस शिकारी ने भी आमलकी एकादशी की पूजा की. व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया. अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा. वहां उसने खाना खाया और सो गया. उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई. उसका जन्म राजा विदूरथ के घर बेटे के रूप में हुआ. उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया. पिछले जन्म में आमलकी एकादशी के व्रत, पूजा, कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था.

जैसे-जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राज बन गया. एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया. तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया. तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया. उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई. उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की. वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे. तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है, जिसने उसे मृत्यु से बचाया है. तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है. इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा.

महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आमलकी एकादशी के महत्व को बताया. उन्होंने कहा कि जो आमलकी एकादशी व्रत रखकर विष्णु पूजा करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है. उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है.

