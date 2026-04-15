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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास

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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास

इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन व्यक्ति को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए. इसके साथ ही मां लक्ष्मी से संबंधित सामान लाने से धन की देवी आगमन होता है.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 15, 2026, 05:56 PM IST

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास

Akshay Tritiya 2026

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ होता है. इस दिन को शुभ मुहूर्त के रूप में भी देखते है. अक्षय तृतीय पर किये गये अच्छे कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है. व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन व्यक्ति को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए. इसके साथ ही मां लक्ष्मी से संबंधित सामान लाने से धन की देवी आगमन होता है, लेकिन ज्योतिष की मानें तो अक्षय तृतीया पर व्यक्ति को गलती से भी ये चीजें घर नहीं लानी चाहिए. इससे घर में दरिद्रता का वास होने के साथ ही व्यक्ति पर ​कर्ज चढ़ता है. आइए जानते हैं  

अक्षय तृतीया तिथि कब तक रहेगी

इस बार अक्षय तृतीया की शुरुआत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होगी. तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 में सुबह 10 बजकर 49 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 20 अप्रैल 2026 को 7 बजकर 27 मिनट तक रहेगी. ऐसे में 19 अप्रैल को त्योहार धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ ही शुभ चीजों की खरीदारी में बितता है. इस दिन लोग सोना-चांदी के साथ ही नये चीजों की खरीदारी करते हैं. 

अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें

लोहे और स्टील की चीजें

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, अक्षय तृतीया पर व्यक्ति को लोहे या स्टील से बनी चीजें खरीदकर घर नहीं लानी चाहिए. इस दिन इन चीजों की खरीदारी बेहद अशुभ होती है. इससे घर में नकारात्मकता का वास होता है. 

प्लास्टिक की चीजें

अक्षय तृतीया के दिन व्यक्ति को खिलौने या फिर प्लास्टिक की चीजें नहीं लेनी चाहिए. यह अशुभ प्रभाव डालती है. शुभ अवसर पर इन्हें लेने से व्यक्ति को धन हानि होती है. कर्ज और धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 

काले रंग की चीजें

अक्षय तृतीया पर व्यक्ति को काले रंग के कपड़े या अन्य सामान नहीं खरीदना चाहिए. इससे वास्तु दोष लगता है. घर अशांति और नकारात्मकता का वास होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. 

चाकू, कैंची और उधारी

अक्षय तृतीया पर व्यक्ति को नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू नहीं लेना चाहिए. इसके साथ व्यक्ति को इस दिन पैसों को उधार देने या लेने से बचना चाहिए. इससे तनाव और समस्याएं बढ़ती हैं. व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

इन चीजों को लाना होता है शुभ

अक्षय तृतीया पर व्यक्ति को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने साथ ही सोना चांदी खरीदनी चाहिए. इस झाड़ू लेना भी शुभ होता है. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. घर में बरकत बढ़ती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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