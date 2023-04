Akshaya Tritiya 2023: इस दिन मनाई जाएगी अक्षय तृतीया, जानें इस दिन क्या करें और क्या न करें

अक्षय तृतीया 2023

डीएनए हिंदी: अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) हर वर्ष वैशाख माह में मनाई जाती है. यह वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) को मनाई जाती है. इसे आखातीज और अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है. इस साल अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) का पर्व 22 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा. अक्षया तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) का दिन कई कार्यों के लिए शुभ माना जाता है. अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2023 Puja) पर जप, तप, दान करने से शुभ फल मिलते हैं. अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) पर देवी देवताओं की पूजा के साथ-साथ पितरों की भी पूजा की जाती है. तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) पर क्या करें और क्या न करें. इस दिन के महत्व के बारे में भी जानते हैं.

अक्षय तृतीया का महत्व (Akshaya Tritiya Significance)

अक्षय तृतीया को अनंत शुभ फल देने वाला माना जाता है. अक्षय तृतीया का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो. अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था. इस दिन सांसारिक कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

यह भी पढ़ें - Vastu Shastra: परिवार में चाहिए सुख-शांति तो वास्तु के इन 12 नियमों को जान लें, वरना कलह-अशांति छीन लेगी चैन

अक्षय तृतीया पर क्या करें (What To Do On Akshaya Tritiya)

- मान्यताओं के अनुसार, अक्षय तृतीया पर पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए. इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

- अक्षय तृतीया पर पूरे दिन शुभ मुहूर्त होता है. यह दिन शादी, सोना खरीदने, गृह प्रवेश और वाहन व भूमि खरीदने के लिए शुभ होता है.

- अक्षय तृतीया पर स्नान, ध्यान, जप-तप और हवन करना चाहिए. इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है.

अक्षय तृतीया पर क्या न करें (Not To Do On Akshaya Tritiya)

- अक्षय तृतीया पर प्याज, लहसुन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे अशुभ फल मिलते हैं और रोग हो जाते हैं.

- यह दिन घर बनाने के लिए अशुभ होता है. हालांकि आप मकान खरीद सकते हैं.



- इस दिन आपको खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए. इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए.

यह भी पढ़ें - Vastu Tips: गलत दिशा में रखा डस्टबिन बनता है आर्थिक तंगी की वजह, यहां रखने से मिलते हैं शुभ परिणाम

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर