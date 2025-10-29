Akshaya Navami: 30 या 31 कब है अक्षय नवमी, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है. जानें अक्षय नवमी कब है, मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व...

अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है. इसे आंवला नवमी भी कहते हैं. यह पर्व देवउठनी एकादशी से दो दिन पहले पड़ता है. ऐसा माना जाता है कि सतयुग का आरंभ अक्षय नवमी से हुआ था. ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया गया दान अक्षय फल देता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अक्षय नवमी का संबंध आंवले से भी है. इस दिन आंवला खाने और आंवले के वृक्ष के नीचे बना भोजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है. मथुरा और वृंदावन में अक्षय नवमी मनाई जाती है. अक्षय नवमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

इस दिन है अक्षय नवमी

पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि गुरुवार, 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 3 मिनट पर समाप्त होगी. शास्त्रों के अनुसार, इस तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है. इस वर्ष अक्षय नवमी शुक्रवार, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी.

अक्षय नवमी शुभ मुहूर्त

आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है. अक्षय नवमी पर पूजा का समय शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सुबह 6 बजकर 38 मिनट से 10 बजकर 3 मिनट तक रहेगा. ऐसे में आंवले के पेड़ की पूजा के लिए आपको 3 घंटे 35 मिनट का समय मिलेगा.

अक्षय नवमी पर कैसे करें पूजा

अक्षय नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.

घर पर या मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें.

पीले फूल, तुलसी के पत्ते, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.

आंवले के पेड़ की पूजा करें.

पेड़ की परिक्रमा कर कच्चे धागे से जल चढ़ाएं.

फिर हल्दी, माला, फूल और दीपक जलाकर पूजा करें.

गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन दान करें.

आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें.

अक्षय नवमी का महत्व

उत्तर भारत में आंवला नवमी मनाई जाती है. इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया और खाया जाता है. महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और सफलता के लिए आंवला नवमी की पूजा करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आंवला नवमी की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.