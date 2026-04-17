Chandra Gochar 2026: अक्षय तृतीया पर सूर्य के नक्षत्र में होगा चंद्रमा का गोचर, इन 4 राशियों के लोगों को मिलेगी अथाह धन संपत्ति

इस शुभ अवसर पर चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन 4 राशियों के जातकों के लिए बेहद अनुकूल होगा. इनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगी.

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है. यह एक अबूझ मुहूर्त है, जिसमें पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य किये जा सकते हैं. वहीं इस दिन सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है. इसका प्रभाव देश दुनिया के साथ ही सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. इनमें 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा.

इस नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर

इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को होगी. इसी दिन सुबह करीब 7 बजकर 9 मिनट पर सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेंगे. इस शुभ अवसर पर चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन 4 राशियों के जातकों के लिए बेहद अनुकूल होगा. इनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार और चिंता खत्म होगी.

कर्क राशि

सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ होगा. इनके भाग्य का साथ मिलेगा. जीवन में सुख शांति आने के साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. इनकम के नये सोर्स बनने के योग बन रहे हैं. निवेश में लाभ होगा. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है.

सिंह राशि

इस राशि के जातकों को चंद्रमा के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करते ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. जीवनसाथी का संयोग मिलेगा. जातकों को रिश्तों में सुधार होगा. इसके साथ ही बिजनेस में फैसले होंगे. सफलता के योग बनेंगे.

धनु राशि

इस राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शुभ साबित होगा. इन्हें नौकरी से लेकर व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. इनकम के सोर्स खुलेंगे. आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है. इस समय में बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं. आपके अटके हुए काम बन जाएंगे.

कुंभ राशि

चंद्रमा का नक्षत्र कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा. आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी. नौकरी के नये मौके मिल सकते हैं. धन के प्राप्ति के योग बनेंगे. पैतृक संपत्ति मिल सकती हे. इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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