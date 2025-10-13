Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप
धर्म
इस साल कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 54 मिनट से लेकर 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजकर 39 मिनट तक रहेगी.ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा.
हिंदू धर्म में कार्तिक मास की अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है. मान्यता है कि यह व्रत माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं. इसी कामना के लिए महिलाएं हर साल अहोई माता की पूजा करते हुए अपनी संतान के दीर्घायु और सुखी संपन्न होने की प्रार्थना करती हैं. आइए जानते हैं कि संतान सुख दिलाने वाला व्रत को आज किस विधि से रखें. जानें पूजा के उपाय और महत्व...
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 54 मिनट से लेकर 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजकर 39 मिनट तक रहेगी.ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. इस दिन अहोई माता की पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त शाम को 05 बजकर 33 मिनट से लेकर 06 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. इस दिन तारों को देखने के लिये सांझ का समय सायंकाल 05 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. वहीं इस दिन चंद्रमा रात को 11 बजकर 08 बजे रहेगा.
अहोई अष्टमी का व्रत भी करवा चौथ के व्रत की तरह ही कठिन होता है. इस दिन भी सुहागिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक निर्जल व्रत रखती हैं और शाम के समय विधि-विधान से पूजा करने के बाद देर रात चंद्रमा का दर्शन और अर्घ्य देकर पूजन करके व्रत पूर्ण करती हैं. आहोई अष्टमी वाले दिन महिलाएं शाम के समय प्रदोष काल में अहोई माता की पूजा करती हैं. इस पूजा में अहोई माता के चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखा जाता है. फिर उस पर शुद्ध जल छिड़कर और दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ की जाती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
