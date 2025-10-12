10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा
28000 की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 4 करोड़ की कंपनी
Bihar: बिहार चुनाव के लिए NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, BJP-JDU बराबर सीटों पर लड़ेंगे चुनाव
Triskaidekaphobia: होटल में कमरा और फ्लाइट में नहीं होती 13 नंबर की सीट! आखिर इस अंक को 'मनहूस' क्यों मानते हैं लोग?
Bihar: 'अंतिम सांस तक PM मोदी का दूंगा साथ', NDA में सीटों की खींचतान के बीच मांझी का बड़ा बयान
IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में कुलदीप यादव ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज
IND-W vs AUS-W: वनडे क्रिकेट की 'Queen' बनीं स्मृति मंधाना, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली क्रिकेटर
Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी कल, यहां जानें पूजा की संपूर्ण सामग्री लिस्ट, सही विधि और शुभ मुहूर्त
दुर्गापुर गैंगरेप केस में CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 'रात में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए'
IND vs WI 2nd Test Day 3 Highlights: वेस्टइंडीज का जबरदस्त कमबैक, कैम्पबेल-होप ने करवाई वापसी, दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म
धर्म
Ahoi Ashtami 2025 Puja Samagri: अहोई अष्टमी पर इस बार रवि योग, परिधि योग, शिव योग, पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है. आइए जानें क्या है इस दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजन सामग्री लिस्ट..
Ahoi Ashtami 2025 Puja Samagri: संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए हर साल महिलाएं कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ की के चौथे दिन यह व्रत आता है, जो कि इस साल 13 अक्टूबर को पड़ रहा है. इस बार अहोई अष्टमी के दिन ग्रह नक्षत्रों का अच्छा संयोग बन रहा है. अहोई अष्टमी पर इस बार रवि योग, परिधि योग, शिव योग, पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है.
इसके अलावा इस दिन शिववास योग भी है, जिसमें शिवजी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं अहोई अष्टमी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण सामग्री लिस्ट और सही विधि...
अहोई माता का फोटो या दिवार पर चित्र बनाने के लिए गेरू, कुमकुम और सूखा आटा, कलश और पात्र: मिट्टी का करवा पानी भरकर रखने के लिए और मिट्टी का ढक्कन, पूजा की सामग्री रखने के लिए चौकी या पट, चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, पूजा में और कलश के नीचे रखने के लिए अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी (तिलक लगाने और माता को अर्पित करने के लिए) और दीपक व घी अलग रख लें. ध्यान रहे गाय के घी इतना हो कि दीपक पूजा समाप्त होने तक जले.
यह भी पढ़ें: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु
इसके अलावा धूप और अगरबत्ती, फूल और माला, कलावा, गंगाजल, अहोई अष्टमी व्रत कथा की पुस्तक और दक्षिणा. भोग के लिए हलवा-पूरी या आटे के मीठे पुए. सब्जी, बिना लहसुन-प्याज के, फल में सिंघाड़ा, मूली और मिठाई में गुड़ या खोए से बनी मिठाई का भोग तैयार करें. माता को चढ़ाने के लिए गाय का कच्चा दूध, श्रृंगार का सामान, जो यह बाद में सास या किसी ब्राह्मण को दान दी जाती है. पारण सामग्री में व्रत खोलने के लिए पानी और मिठाई भी पहले ही अलग रख लें.
हिंदू पंचांग के अनुसार, अहोई अष्टमी की तिथि इस बार 13 अक्टूबर की दोपहर 12 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगी और तिथि इसका समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 09 मिनट पर होगा. इसके अलावा पूजन का मुहूर्त शाम 5 बजकर 53 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 08 मिनट तक रहेगा. वहीं इस दिन तारों को देखने का समय शाम 6 बजकर 17 मिनट रहेगा और चंद्रोदय का समय रात 11 बजकर 20 मिनट रहेगा.
अहोई अष्टमी पर सुबह स्नान कर अहोई माता की पूजा का संकल्प लें और माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं. फिर सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें और पूजा की सामग्री में चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा कलश, दूध, भात, हल्वा, फूल और दीपक आदि रखें. इसके बाद अहोई माता की रोली, फूल, दीपक से रोली, फूल, दीपक से पूजा करें, दूध-भात अर्पित करें. हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई माता की कथा सुनें. गेहूं के दाने सासु मां को देकर उनका आशीर्वाद लें. इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से