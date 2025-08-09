राम मंदिर के बाद अब बिहार में बनेगा सबसे बड़ा सीता मंदिर, हो चुका शिलान्यास, जानें कितना है बजट और टेंपल एरिया 

आयोध्या में भगवान राम के मंदिर के बाद अब बिहार में देवी सीता मंदिर के मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका शिलान्यास भी कर दिया है. माता सीता की जन्मस्थाली पर मंदिर के निर्माण के लिए जो धनराशि एकत्र हुई है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

Bihar Mata Sita Temple: पिछले साल भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ. यह मंदिर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बना है. अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का जश्न पूरे भारत और दुनिया भर के हिंदू भाइयों ने मनाया. अब भगवान राम के बाद अब माता सीता का भी मंदिर बनेगा. इसके लिए करोड़ों रुपये के फंड का ऐलान किया गया है.

देवी सीता का यह मंदिर बिहार में बनेगा, जिसे देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है. कल 08 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंदिर का शिलान्यास किया. देवी सीता के जन्मस्थान का जीर्णोद्धार करके इस मंदिर निर्माण कार्य में एक नया अध्याय शुरू किया जाएगा. इस सीता मंदिर का निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में किया जाएगा. बिहार के सीतामढ़ी में देवी सीता का एक अद्भुत मंदिर बनाया जाएगा.

अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है. भगवान राम के बाद माता सीता की जन्मभूमि का पुनरुद्धार न केवल राज्य स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरव की बात है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्त किया है. बिहार राज्य के पुनौरधाम में बनने वाले माता सीता के मंदिर का निर्माण जल्द ही 67 एकड़ भूमि पर शुरू होगा.

जय माँ जानकी 🙏



कल का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन है, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र 'पुनौराधाम मंदिर' एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास होगा।



साथ ही, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा… August 7, 2025

मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास समारोह

बिहार सरकार ने आज बड़े ही धूमधाम से माता सीता की जन्मभूमि का पूजन करने का निर्णय लिया है. इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह, उपमुख्यमंत्री और बिहार के सभी मंत्री एक साथ मौजूद हैं. इस दौरान पवित्र जपनामा से इलाका मंत्रमुग्ध हो गया. माता सीता के मंदिर निर्माण का शिलान्यास भक्तिमय वातावरण में किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूमि अधिग्रहण का काम पहले ही पूरा हो चुका है. अब जल्द ही भूमि पर माता सीता के भव्य मंदिर परिसर (67 एकड़) का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. हर स्तर पर निविदा जारी कर बिहार के इस पर्यटन स्थल का निर्माण कार्य शुरू करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं.

बिहार का पर्यटन विभाग देवी सीता के इस मंदिर का निर्माण मात्र 11 महीनों में पूरा करने जा रहा है. माता सीता का जन्मस्थान बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरधाम में स्थित है. यह स्थान विश्व प्रसिद्ध है और हिंदू समुदाय में अत्यंत पूजनीय माना जाता है. लेकिन आज भी माता सीता के इस जन्मस्थान को वह अस्तित्व और प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जिसकी वह वास्तव में हकदार है. मोदी सरकार माता सीता के इस मंदिर के निर्माण के लिए पूरी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह और भाजपा सरकार 882 करोड़ की लागत से युद्धस्तर पर माता मंदिर का निर्माण कराने के लिए तत्पर हैं.

