धर्म

India-Pakistan War: पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? ग्रह-नक्षत्र क्या इशारा कर रहे हैं?

What are the chances of India-Pakistan war? पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों का बदला भारत कैसे लेगा ये कूटनीति अभी समाने नहीं आई है लेकिन ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों की दशा और दिशा कुछ न कुछ होने का इशारा कर रहे हैं. क्या आतंकी हमला भारत और पाकिस्तान के युद्ध को उसका चुका है? चलिए जानें.

TRENDING NOW