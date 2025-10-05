Add DNA as a Preferred Source
धर्म

धर्म

बद्रीनाथ के बाद अब इस दिन बंद होंगे केदारनाथ के कपाट,जानें चारधाम यात्रा कब तक रहेगी चालू

चारधाम यात्रा के अंतर्गत आने वाले केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम कुछ ही दिनों में श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे. ये धाम किस तारीख तक खुले रहेंगे और अगले साल 2026 में कब खुलेंगे, चलिए पूरी डिटेल जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 05, 2025, 07:47 AM IST

बद्रीनाथ के बाद अब इस दिन बंद होंगे केदारनाथ के कपाट,जानें चारधाम यात्रा कब तक रहेगी चालू

बद्रीनाथ के बाद अब इस दिन बंद होंगे केदारनाथ के कपाट

केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री प्रमुख चार धाम यात्राएं हैं. हर हिंदू अपने जीवनकाल में एक बार इन पवित्र मंदिरों के दर्शन करके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है. जैसा कि आप जानते हैं, यह यात्रा वर्ष में केवल 6 महीने ही खुली रहती है. शेष 6 महीने पूरी तरह से बंद रहते हैं.

यही कारण है कि श्रद्धालु चार धाम यात्रा करते हैं. ताज़ा जानकारी के अनुसार, इन चार धाम मंदिरों के कपाट जल्द ही बंद होने वाले हैं. बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त विजयादशमी के दिन तय किया गया था. बद्रीनाथ धाम पहले ही बंद हो चुका है. अगर आप अक्टूबर में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ जानें कि चार धामों के कपाट कब बंद होंगे.   

बद्रीनाथ के कपाट कब बंद होते हैं?
विजयादशमी के पावन अवसर पर पूजा-अर्चना के बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं. यह दिव्य मंदिर चमोली जिले में स्थित है. अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल के कपाट 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे. यह प्रक्रिया दोपहर 2:56 बजे समाप्त होगी. अब, मंदिर के कपाट 2026 में खोले जाएंगे. 

 बाकी मंदिरों के कपाट कब बंद होंगे?
खबरों के मुताबिक, केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे. वहीं, गंगोत्री के कपाट दिवाली के अगले दिन बंद होंगे. इसलिए अगर आप गंगोत्री के दर्शन करना चाहते हैं, तो दिवाली के दौरान जा सकते हैं.  
 
मंदिर के दरवाजे 2026 में फिर कब खुलेंगे?
उत्तराखंड राज्य के ये पवित्र मंदिर चार धाम यात्रा में आते हैं. भक्तों की मान्यता है कि इन मंदिरों के दर्शन करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. ये मंदिर विशेष रूप से केवल छह महीने के लिए ही खोले जाते हैं. शेष छह महीने पूर्णतः बंद रहते हैं. इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं होती. इसका कारण यह है कि ये चारों मंदिर उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं. यहाँ सर्दियों में अत्यधिक ठंड और भारी बर्फबारी होती है. खराब मौसम के कारण, हर साल अक्टूबर-नवंबर में चारों मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं. यात्रा अगले साल अप्रैल-मई में फिर से खुलेगी.  
 
चार धाम यात्रा के लिए आपको क्या करना चाहिए?
आप सीधे चार धाम यात्रा पर नहीं जा सकते. इसके लिए आपको पंजीकरण कराना होगा. सबसे पहले आपको उत्तराखंड पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. "चार धाम यात्रा पंजीकरण" विकल्प चुनें और वहाँ पूछी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र आदि भरें. सभी जानकारी सही-सही दर्ज करने के बाद, OTP के ज़रिए मोबाइल नंबर सत्यापित करें.  
 
चार धाम कैसे पहुंचे?
चार धाम यात्रा उत्तराखंड के चार प्रमुख तीर्थस्थलों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तीर्थयात्रा है. आप यहाँ हवाई, सड़क और रेल मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं. यह मार्ग आपको हरिद्वार होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ ले जाता है. जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल या खच्चर द्वारा पहुँचा जा सकता है. केदारनाथ जाने के लिए गुप्तकाशी से सोनप्रयाग और गौरीकुंड होते हुए पैदल यात्रा करनी पड़ती है. बाकी तीर्थस्थलों तक सीधे सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है.  

