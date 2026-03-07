FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?

Baba Vanga predictions 2026 war- बाबा वंगा और नास्त्रेदमस की 2026 में युद्ध की भयानक भविष्यवाणियां सच होने लगी हैं तो क्या ईरान-इज़राइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा? इसी बीच चीनी प्रोफेसर की भी एक भविष्यवाणी वायरल हो रही जिसमें अमेरिका को लेकर एक हैरान करने वाला दावा किया गया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 07, 2026, 03:42 PM IST

बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?

2026 war predictions (Photo Credit - AI Generated)
 

पश्चिम एशिया में ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर वैश्विक सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रहा है. सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर युद्ध को लेकर पहले हो चुकी भविष्यवाणियों पर चर्चा तेज हो गई है. कई लोग दशकों पुरानी भविष्यवाणियों को मौजूदा हालात से जोड़कर देख रहे हैं.  

इसी बीच बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा और 16वीं सदी के ज्योतिषी नोस्ट्राडेमस के नाम के साथ चीनी प्रोफेसर ज़ुएक़िन जियांग का नाम फिर चर्चा में है. इंटरनेट पर ‘World War 3’, ‘Iran Israel war’ और ‘Baba Vanga prediction 2026’ को लोग पढ़कर आज के हालात से मैच कर रहे हैं और सच होती भविष्यवाणियों को देखते हुए लोगों के मन में ये डर समा रहा है कि क्या सच में ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं जिसकी भविष्यवाणि सदियों पहले हो चुकी है. चलिए जानें किसने क्या कुछ युद्ध को लेकर अब तक भविशष्यवाणी की है.

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्यों चर्चा में आईं

बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने कई दशक पहले दावा किया था कि 21वीं सदी के मध्य में पूर्वी क्षेत्र में एक बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है. उनके कथनों के मुताबिक यह युद्ध धीरे-धीरे कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है और यूरोप को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि बाबा वांगा की भविष्यवाणियों का कोई आधिकारिक दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं है. उनकी कई भविष्यवाणियां बाद में लोगों द्वारा व्याख्या के रूप में सामने आईं. इसलिए इन्हें भविष्य के पुख्ता प्रमाण की तरह नहीं माना जाता. फिर भी जब भी दुनिया में बड़े संघर्ष होते हैं, उनके कथन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगते हैं. वर्तमान ईरान-इज़राइल तनाव ने भी ऐसी ही बहस को जन्म दिया है.

नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों से भी जोड़ी जा रही कड़ियां

फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी नोस्ट्राडेमस ने 16वीं सदी में कई काव्यात्मक भविष्यवाणियां लिखी थीं. उनके श्लोकों की भाषा काफी प्रतीकात्मक मानी जाती है. इसी वजह से लोग अलग-अलग घटनाओं के साथ उनकी अलग-अलग व्याख्या करते हैं. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उनके लेखन में “पूर्वी संघर्ष” और “वैश्विक अस्थिरता” जैसे संकेत मिलते हैं. हालांकि यह स्पष्ट रूप से किसी खास देश या युद्ध का उल्लेख नहीं करते. इसलिए इसे आधुनिक घटनाओं से जोड़ना पूरी तरह व्याख्या पर निर्भर है.

और आब चीनी प्रोफेसर जियांग की भविष्यवाणी भी आई है

सोशल मीडिया पर एक और नाम तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्रोफेसर ज़ुएक़िन जियांग. उन्हें कुछ लोग “चीनी नोस्ट्राडेमस” कहकर संबोधित करते हैं. उनके अनुसार वैश्विक राजनीति में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव भविष्य में बड़ा रूप ले सकता है. उनकी कुछ भविष्यवाणियों में अमेरिकी राजनीति और मध्य-पूर्व के संघर्ष का जिक्र किया गया था. जियांग के अनुसार इस युद्ध में अमिरिक की हार की संभावनाओं का भी जिक्र है. इसी वजह से वर्तमान घटनाओं के बीच उनके बयान फिर से चर्चा में हैं. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी भविष्यवाणियां वैज्ञानिक या शोध आधारित हैं.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक मानते हैं कि किसी भी युद्ध की संभावना का आकलन केवल भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं किया जा सकता. भू-राजनीतिक परिस्थितियां, कूटनीतिक संबंध, सैन्य गठबंधन और आर्थिक हित जैसे कई कारक इसमें भूमिका निभाते हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार मध्य-पूर्व में तनाव जरूर बढ़ा है, लेकिन वैश्विक युद्ध की संभावना को लेकर अभी ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा. संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े देश लगातार कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं.

क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है

ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ता टकराव निश्चित रूप से वैश्विक चिंता का विषय है. लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार बड़े संकट भी कूटनीतिक बातचीत से टल जाते हैं. इसलिए केवल भविष्यवाणियों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जाता. फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की स्थिति किस दिशा में जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संवाद ही सबसे बड़ा रास्ता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

