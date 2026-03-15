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Budh Uday: अगले 40 दिन तक ये 5 राशियां अपने नाम सब कुछ कर सकेंगी, बुध उदय होते ही खोलेगा तरक्की के रास्ते

बुध जब भी अपनी स्थिति बदलता है तो यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता और आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करता है. बुध 18 मार्च, 2026 को अपनी लग्न स्थिति में लौटेंगे और 27 अप्रैल, 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें बुध की लग्न स्थिति से किन पांच राशियों को लाभ होगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 15, 2026, 09:03 AM IST

Budh Uday: अगले 40 दिन तक ये 5 राशियां अपने नाम सब कुछ कर सकेंगी, बुध उदय होते ही खोलेगा तरक्की के रास्ते

Budh uday 2026 astrology effects. Photo Credit: AI

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वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति, संचार और व्यापार का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है. जब यह ग्रह उदित या अस्त होता है तो ज्योतिषीय दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है. बुध 18 मार्च 2026 को उदित होकर अपनी प्रभावशाली स्थिति में आएगा और लगभग 27 अप्रैल 2026 तक इसी स्थिति में रहेगा. इस अवधि में बुध का प्रभाव कई राशियों के निर्णय-निर्माण, संवाद क्षमता और आर्थिक गतिविधियों पर दिखाई दे सकता है.

जब बुध सक्रिय स्थिति में आता है, तो यह व्यापारिक निर्णयों, शिक्षा, लेखन और संचार से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक अवसर पैदा कर सकता है. हालांकि इसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर अलग-अलग तरीके से पड़ता है.

मेष राशि: करियर में नई जिम्मेदारियों के संकेत

मेष राशि के लिए बुध का उदय कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ा सकता है. इस दौरान आपकी संवाद क्षमता और तर्कशक्ति लोगों को प्रभावित कर सकती है, जिससे वरिष्ठों का विश्वास बढ़ सकता है. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने या किसी निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. पारिवारिक स्तर पर भी भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है.

मिथुन राशि: रचनात्मकता और ज्ञान में वृद्धि

मिथुन राशि के लिए यह समय विशेष महत्व रख सकता है, क्योंकि बुध इस राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है. विद्यार्थियों, लेखकों और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस अवधि में नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोग नई साझेदारी या सौदों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं. मानसिक तनाव में कमी और ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव भी संभव है.

तुला राशि: भाग्य और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार

तुला राशि के लिए बुध का उदय कई लंबित कार्यों को गति दे सकता है. भाग्य का सहयोग मिलने से कुछ योजनाएं तेजी से आगे बढ़ सकती हैं. परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा की संभावना भी बन सकती है. सामाजिक दायरे में आपकी राय और सुझाव को अधिक महत्व मिलने के संकेत हैं.

धनु राशि: रिश्तों और साझेदारी में मजबूती

धनु राशि वालों के लिए यह अवधि रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ाने वाली मानी जा रही है. जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं और आपसी तालमेल बेहतर हो सकता है. व्यापारिक साझेदारी में कोई बड़ा सौदा अंतिम रूप ले सकता है. कानूनी मामलों में भी कुछ लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बताई जा रही है.

कुंभ राशि: आर्थिक और बौद्धिक लाभ के संकेत

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का उदय आर्थिक और बौद्धिक प्रगति का संकेत दे सकता है. शेयर बाजार या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना बन सकती है. इस समय नई जानकारी सीखने या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियां भी खुशी का कारण बन सकती हैं.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार, “बुध का उदय निर्णय-निर्माण और संचार से जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है. हालांकि ग्रहों की स्थिति संभावनाओं का संकेत देती है, लेकिन वास्तविक परिणाम व्यक्ति के प्रयास, समय और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं.” वे सलाह देती हैं कि इस अवधि में संतुलित निर्णय, स्पष्ट संवाद और धैर्यपूर्ण रणनीति अपनाना अधिक लाभकारी हो सकता है.

डिसक्लेमर: यह जानकारी अंक ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक गणनाओं पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता. व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.

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