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Adhik Maas 2026: अधिकमास की शुरुआत के साथ ही विवाह से लेकर गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक, जानें कब तक रहेगा मलमास

अधिकमास की शुरुआत के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई है, लेकिन इस माह में कई काम ऐसे हैं, जिन्हें करने पर व्यक्ति को लाभ और भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है. 

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Nitin Sharma

Updated : May 18, 2026, 11:14 AM IST

Adhik Maas 2026: अधिकमास की शुरुआत के साथ ही विवाह से लेकर गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक, जानें कब तक रहेगा मलमास

Adhik Maas 2026

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में तिथि से लेकर मास और ग्रह नक्षत्रों का बड़ा महत्व है. इन्हीं को देखकर शुभ और मांगलिक कार्य किये जाते हैं. इसी में अब अधिकमास की शुरुआत हो चुकी है. इस माह को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. यह एक ऐसा महीना है, जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं. शादी विवाह से लेकर मुंडन और गृह प्रवेश तक को करने की मनाही होती है, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना से लेकर दान और पुण्य के लिए यह महीना फलदायक होता है. इस महीने किया गया पुण्य व्यक्ति को जीवन की समाप्ति तक फल देता है. आइए जानते हैं कि मलमास कब तक रहेगा. इस महीने में व्यक्ति को किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए. 

मलमास में मांगलिक कार्यों पर क्यों लगती है रोक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो मलमास की शुरुआत होती है. मान्यताओं के अनुसार, हर मास के स्वामी एक देवता हैं, लेकिन जब मलमास आया तो इसके स्वामी बनने के लिए सभी देवताओं ने इंनकार कर दिया. मलमास के स्वामी विहीन होने की वजह से इस मास को मलिन मान लिया गया था. साथ ही सभी मांगलिक कार्यों पर इस पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है. ऐसे में भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम 'पुरुषोत्तम' दिया. पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है. यही वजह है कि इस महीने में सांसारिक मांगलिक कार्य तो वर्जित होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा अर्चना से व्यक्ति को कई गुणा फलों की प्राप्ति होती है. 

कब तक रहेगा मलमास

इस बार मलमास की शुरुआत 17 मई 2026 से हुई है. ऐसे में यह महीना एक महीने यानी 15 जून 2026 तक रहेगा. इस साल मलमाव की शुरुआत ज्येष्ठ माह में हो रही है. इसलिए इसे ज्येष्ठ अधिकमास भी कहा जा सकता है. मलमास या अधिकमास 3 साल में सिर्फ 1 बार आता है. 

मलमास में क्या करें और क्या नहीं 

मलमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए. जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण संस्कार और व्यापार की शुरुआत. ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कोई भी काम सिद्ध नहीं हो पाता. वहीं मलमास में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ, भगवान का नाम जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रामायण और गीता का पाठ, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान करना शुभ होता है. इससे व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कभी समाप्त नहीं होते.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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