Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम

धर्म
अधिकमास भगवान विष्णु का महीना माना गया है. इसमें पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं. यह महीना 17 मई से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा.
हिंदू धर्म में अधिकमास को बेहद पवित्र माना गया है. इसकी वजह इस महीने के स्वामी भगवान विष्णु का होना है. यही वजह है कि इस महीने पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है. वहीं कुछ ऐसे काम भी है, जो गलती से पुरुषोत्तम माह में नहीं करने चाहिए. इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं. व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कि अधिकमास में कौन से काम नहीं करने चाहिए...
अधिकमास भगवान विष्णु का महीना माना गया है. इसमें पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं. यह महीना 17 मई से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा. भगवान विष्णु का मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. इसके साथ ही शाम के समय तुलसी की जड़ में दीपक जलाये. गरीबों को दान करें. इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं.
अधिकमास में मांस या शराब का सेवन न करें. इसके साथ ही तामसिक भोजन करने से भी बचना चाहिए. इस पूरे महीने केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए. साथ ही किसी के साथ भी अच्छा आचरण करें. वरना जीवन में दुर्भाग्य और नकारात्मकता बढ़ती है. इस महीने में भूलकर भी किसी पर क्रोध न करें. साथ ही पशु पक्षी को परेशान न करें.
अधिकमास में मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं. इस पूरे माह में शादी, सगाई, नये काम से लेकर गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि नहीं किए जाने चाहिए. इन शुभ कामों का अशुभ फल मिलता है. वैवाहिक जीवन में समस्या, आर्थिक हानि, कामों में बाधाएं आती हैं. पुरुषोत्तम मास में नया घर, नई गाड़ी आदि खरीदने से भी बचना चाहिए.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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