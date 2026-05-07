FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम

इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम

DC vs KKR Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

DC vs KKR Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दिल्ली की पिच

Tamil Nadu Govt Formation: विजय को शपथ लेने क्यों नहीं दे रहे राज्यपाल? क्या कहता है नियम?

Tamilnadu Govt Formation: विजय को शपथ लेने क्यों नहीं दे रहे राज्यपाल? क्या कहता है नियम?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
NSG-SPG की तरह रेलवे की भी होती है अपनी कमांडो फोर्स, जानें इसके सबसे बड़े अफसर की रैंक

NSG-SPG की तरह रेलवे की भी होती है अपनी कमांडो फोर्स, जानें इसके सबसे बड़े अफसर की रैंक

केवल 10 मिनट के AI इस्तेमाल का दिमाग पर क्या असर होगा? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

केवल 10 मिनट के AI इस्तेमाल का दिमाग पर क्या असर होगा? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

थलापति विजय की 10वीं की मार्कशीट वायरल, जानें किस विषय में आए थे सबसे कम नंबर

थलापति विजय की 10वीं की मार्कशीट वायरल, जानें किस विषय में आए थे सबसे कम नंबर

Homeधर्म

धर्म

Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम

अधिकमास भगवान विष्णु का महीना माना गया है. इसमें पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं. यह महीना 17 मई से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : May 07, 2026, 04:08 PM IST

Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम

Adhik Maas 2026

(Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में अधिकमास को बेहद पवित्र माना गया है. इसकी वजह इस महीने के स्वामी भगवान विष्णु का होना है. यही वजह है कि इस महीने पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है. वहीं कुछ ऐसे काम भी है, जो गलती से पुरुषोत्तम माह में नहीं करने चाहिए. इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं. व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कि अधिकमास में कौन से काम नहीं करने चाहिए...

क्या है अधिकमास और कब से कब तक रहेगा

अधिकमास भगवान विष्णु का महीना माना गया है. इसमें पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं. यह महीना 17 मई से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा. भगवान विष्णु  का मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. इसके साथ ही शाम के समय तुलसी की जड़ में दीपक जलाये. गरीबों को दान करें. इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं. 

अधिकमास में न करें ये काम

अधिकमास में मांस या शराब का सेवन न करें. इसके साथ ही तामसिक भोजन करने से भी बचना चाहिए. इस पूरे महीने केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए. साथ ही किसी के साथ भी अच्‍छा आचरण करें. वरना जीवन में दुर्भाग्‍य और नकारात्‍मकता बढ़ती है. इस महीने में भूलकर भी किसी पर क्रोध न करें. साथ ही पशु पक्षी को परेशान न करें.   

मांगलिक कार्ये होते हैं वर्जित

अधिकमास में मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं. इस पूरे माह में शादी, सगाई, नये काम से लेकर गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्‍कार आदि नहीं किए जाने चाहिए. इन शुभ कामों का अशुभ फल मिलता है. वैवाहिक जीवन में समस्‍या, आर्थिक हानि, कामों में बाधाएं आती हैं. पुरुषोत्‍तम मास में नया घर, नई गाड़ी आदि खरीदने से भी बचना चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
NSG-SPG की तरह रेलवे की भी होती है अपनी कमांडो फोर्स, जानें इसके सबसे बड़े अफसर की रैंक
NSG-SPG की तरह रेलवे की भी होती है अपनी कमांडो फोर्स, जानें इसके सबसे बड़े अफसर की रैंक
केवल 10 मिनट के AI इस्तेमाल का दिमाग पर क्या असर होगा? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
केवल 10 मिनट के AI इस्तेमाल का दिमाग पर क्या असर होगा? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
थलापति विजय की 10वीं की मार्कशीट वायरल, जानें किस विषय में आए थे सबसे कम नंबर
थलापति विजय की 10वीं की मार्कशीट वायरल, जानें किस विषय में आए थे सबसे कम नंबर
कौन हैं Thalapathy Vijay की पत्नी? जो 1ऑटोग्राफ के लिए लंदन से आईं थी चेन्नई; फिर थामा साउथ सुपरस्टार का हाथ, जानें 27Yr की दास्तां
कौन हैं Thalapathy Vijay की पत्नी? जो 1ऑटोग्राफ के लिए लंदन से आईं थी चेन्नई; फिर थामा साउथ सुपरस्टार का हाथ, जानें 27Yr की दास्तां
भारत की नई ‘सुरक्षा ढाल’ से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन! ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेड़े में आए ये घातक हथियार
भारत की नई ‘सुरक्षा ढाल’ से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन! ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेड़े में आए ये घातक हथियार
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips: घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा
घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा
घर कौन से 9 प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए? घर की विपत्ति टलेगी और सक्सेस और पैसों के खुलते जाएंगे दरवाजे
घर कौन से 9 प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए? घर की विपत्ति टलेगी और सक्सेस और पैसों के खुलते जाएंगे दरवाजे
Chandra Gochar 2026:चंद्रमा के शत्रु की राशि में गोचर से बढ़ेगी इन 3 राशियों की मुश्किल, पैसा, प्रॉपर्टी से लेकर सेहत पर पड़ेगा बुरा प्रभाव
चंद्रमा के शत्रु की राशि में गोचर से बढ़ेगी इन 3 राशियों की मुश्किल, पैसा, प्रॉपर्टी से लेकर सेहत पर पड़ेगा बुरा प्रभाव
Apara Ekadashi Vrat 2026: मई माह में इस दिन है अपरा एकादशी, जानें व्रत की तारीख से लेकर पूजा विधि और खास होने की वजह
मई माह में इस दिन है अपरा एकादशी, जानें व्रत की तारीख से लेकर पूजा विधि और खास होने की वजह
किस पौधे में अगर फूल आ गए तो तिजोरियों में भरने लगता है पैसा? लेकिन सही दिशा जानना है जरूरी
किस पौधे में अगर फूल आ गए तो तिजोरियों में भरने लगता है पैसा? लेकिन सही दिशा जानना है जरूरी
MORE
Advertisement