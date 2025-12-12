FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार 

पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

Homeधर्म

धर्म

Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

2026 में 12 नहीं 13 महीनों का साल होगा. इसकी वजह यह साल अधिकमास या मलमास का होना है. इसमें ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है. हालां​कि इसमें मांगलिक कार्य करना अशुभ माना गया है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 12, 2025, 09:41 AM IST

Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Adhik Maas 2026: अंग्रेजी कैलेंडर में साल का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और जनवरी से अगले साल यानी 2026 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन हिंदी कैलेंडर इससे पूरी तरह से अलग होता है. इसमें विक्रम संवत् से लेकर इसकी गणना तिथियों से की जाती है. इसके अनुसार, अभी विक्र म संवत् 2082 चल रहा है. वहीं अंग्रेजी कैलेंडर में 2025 खत्म होने के साथ ही 2026 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आने वाला साल यानी 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे. इसमें पूरा एक महीना यानी 30 दिन बढ़ रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे 12 नहीं 13 महीनों का होगा आने वाला साल 2026, जिसे हिंदू कैलेंडर में अधिकमास कहा गया है...

2026 में 12 नहीं होंगे पूरे 13 महीने

हिंदी कैलेंडर के अनुसार, साल 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होने वाले हैं. इसकी वजह 2026 का अधिकमास का लगना है. इसे मलमास भी कहा जाता है. इसमें एक ही महीना आगे बढ़ता है. साथ ही अधिकमास को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, जो पूरे साल की तिथि और त्योहारों की तिथियों में बदलाव की वजह बनता है.  

2026 में बढ़ जाएगा ज्येष्ठ माह

हिंदू या अंग्रेजी कैलेंडर में कोई भी महिना 30 या फिर 31 दिन का होता है, लेनिक जब बात हिंदू पंचांग की आती है तो इसमें अधिकमास या मलमास में बदलाव हो जाता है. 2026 अधिकमास का साल है. ऐसे में 2026 में ज्येष्ठ माह 30 नहीं बल्कि 59 दिनों को होगा. इसमें ज्येष्ठ माह लगभग पूरे दो महीने का होगा. इसी को अधिकमास कहा जाता है.

क्यों आता है अधिकमास

ज्योतिष के अनुसार, यह एक ज्योतिषीय घटना है. यह तब होती है जब सौर वर्ष 365 दिन का और चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है. इसके चलते हर वर्ष में करीब 11 दिन का अंतर रह जाता है. इसकी वजह से त्योहार और तिथियों में असंतुलन होने लगता है. इसी को रोकने के लिए हर 32 महीने और 16 दिन में एक बार अतिरिक्त चंद्र मास को कैलेंडर में शामिल किया जाता है. इससे सूर्य और चंद्रमा के समय संतुलन बना रहता है और ​अधिकमास बनता है. 

जानें कब से कब तक रहेगा अधिकमास 

साल 2026 में ज्येष्ठ माह की शुरुआत 17 मई से होगी और 29 जून तक समाप्ति होगी. ऐसे में 17 मई से लेकर 15 जून 2026 तक अधिकमास रहेगा. यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है. इस समय में दान पुण्य करने से लेकर पूजा पाठ, व्रत और मंत्र जप करना बेहद शुभ होता है. यही वजह है कि इसे अधिकमास के साथ ही पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इसका अर्थ है कि सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक पवित्र महीना.हालांकि इस महीने में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं. 

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी
समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
MORE
Advertisement
धर्म
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Mesh Rashifal 2026: मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
MORE
Advertisement