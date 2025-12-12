Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

2026 में 12 नहीं 13 महीनों का साल होगा. इसकी वजह यह साल अधिकमास या मलमास का होना है. इसमें ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है. हालां​कि इसमें मांगलिक कार्य करना अशुभ माना गया है.

Adhik Maas 2026: अंग्रेजी कैलेंडर में साल का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और जनवरी से अगले साल यानी 2026 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन हिंदी कैलेंडर इससे पूरी तरह से अलग होता है. इसमें विक्रम संवत् से लेकर इसकी गणना तिथियों से की जाती है. इसके अनुसार, अभी विक्र म संवत् 2082 चल रहा है. वहीं अंग्रेजी कैलेंडर में 2025 खत्म होने के साथ ही 2026 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आने वाला साल यानी 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे. इसमें पूरा एक महीना यानी 30 दिन बढ़ रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे 12 नहीं 13 महीनों का होगा आने वाला साल 2026, जिसे हिंदू कैलेंडर में अधिकमास कहा गया है...

2026 में 12 नहीं होंगे पूरे 13 महीने

हिंदी कैलेंडर के अनुसार, साल 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होने वाले हैं. इसकी वजह 2026 का अधिकमास का लगना है. इसे मलमास भी कहा जाता है. इसमें एक ही महीना आगे बढ़ता है. साथ ही अधिकमास को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, जो पूरे साल की तिथि और त्योहारों की तिथियों में बदलाव की वजह बनता है.

2026 में बढ़ जाएगा ज्येष्ठ माह

हिंदू या अंग्रेजी कैलेंडर में कोई भी महिना 30 या फिर 31 दिन का होता है, लेनिक जब बात हिंदू पंचांग की आती है तो इसमें अधिकमास या मलमास में बदलाव हो जाता है. 2026 अधिकमास का साल है. ऐसे में 2026 में ज्येष्ठ माह 30 नहीं बल्कि 59 दिनों को होगा. इसमें ज्येष्ठ माह लगभग पूरे दो महीने का होगा. इसी को अधिकमास कहा जाता है.

क्यों आता है अधिकमास

ज्योतिष के अनुसार, यह एक ज्योतिषीय घटना है. यह तब होती है जब सौर वर्ष 365 दिन का और चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है. इसके चलते हर वर्ष में करीब 11 दिन का अंतर रह जाता है. इसकी वजह से त्योहार और तिथियों में असंतुलन होने लगता है. इसी को रोकने के लिए हर 32 महीने और 16 दिन में एक बार अतिरिक्त चंद्र मास को कैलेंडर में शामिल किया जाता है. इससे सूर्य और चंद्रमा के समय संतुलन बना रहता है और ​अधिकमास बनता है.

जानें कब से कब तक रहेगा अधिकमास

साल 2026 में ज्येष्ठ माह की शुरुआत 17 मई से होगी और 29 जून तक समाप्ति होगी. ऐसे में 17 मई से लेकर 15 जून 2026 तक अधिकमास रहेगा. यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है. इस समय में दान पुण्य करने से लेकर पूजा पाठ, व्रत और मंत्र जप करना बेहद शुभ होता है. यही वजह है कि इसे अधिकमास के साथ ही पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इसका अर्थ है कि सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक पवित्र महीना.हालांकि इस महीने में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं.

