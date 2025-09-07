Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Chandra Grahan Timing: आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है. आज दौरान चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पूरी तरह अंधकार छा जाएगा. यह ग्रहण भारत से नजर आएगा या नहीं चलिए जानते हैं.

Chandra Grahan 2025: आज 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है जो दुनिया भर में कई हिस्सों में दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण होने पर आज लाल रंग का चांद देखने को मिलेगा. ग्रहण के दौरान दिखने वाले लाल चांद को ब्लड मून कहते हैं. आज चंद्र ग्रहण किस समय होगा और क्या भारत से इस ब्लड मून को देख सकते हैं चलिए इसके बारे में बताते हैं?

कब लग रहा है चंद्र ग्रहण?

भारत में आज यह चंद्र ग्रहण रात 9 बजकर 57 मिनट पर होगा. यह ग्रहण रात को 1 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. रात को 11 बजे ग्रहण अपने चरम पर होगा. यह चंद्र ग्रहण दुनिया भर में कई क्षेत्रों से नजर आएगा.

क्या भारत में दिखेगा चंद्र ग्रहण?

आज लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में कई हिस्सों से देखा जा सकेगा. यह अलग-अलग शहरों से वहां के मौसम के आधार पर नजर आएगा. हालांकि, कितना चंद्र ग्रहण दिखेगा यह तय नहीं है. आप छतों और उपकरों से चंद्र ग्रहण देख सकते हैं.

ग्रहण सूतक काल

यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ रहा है. ग्रहण रात को 9 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगा. ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लागू होता है. यानी ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा.

