OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर
Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक
Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग
Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां
धर्म
Chandra Grahan Timing: आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है. आज दौरान चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पूरी तरह अंधकार छा जाएगा. यह ग्रहण भारत से नजर आएगा या नहीं चलिए जानते हैं.
Chandra Grahan 2025: आज 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है जो दुनिया भर में कई हिस्सों में दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण होने पर आज लाल रंग का चांद देखने को मिलेगा. ग्रहण के दौरान दिखने वाले लाल चांद को ब्लड मून कहते हैं. आज चंद्र ग्रहण किस समय होगा और क्या भारत से इस ब्लड मून को देख सकते हैं चलिए इसके बारे में बताते हैं?
कब लग रहा है चंद्र ग्रहण?
भारत में आज यह चंद्र ग्रहण रात 9 बजकर 57 मिनट पर होगा. यह ग्रहण रात को 1 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. रात को 11 बजे ग्रहण अपने चरम पर होगा. यह चंद्र ग्रहण दुनिया भर में कई क्षेत्रों से नजर आएगा.
यह भी पढ़ें - आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां
क्या भारत में दिखेगा चंद्र ग्रहण?
आज लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में कई हिस्सों से देखा जा सकेगा. यह अलग-अलग शहरों से वहां के मौसम के आधार पर नजर आएगा. हालांकि, कितना चंद्र ग्रहण दिखेगा यह तय नहीं है. आप छतों और उपकरों से चंद्र ग्रहण देख सकते हैं.
ग्रहण सूतक काल
यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ रहा है. ग्रहण रात को 9 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगा. ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लागू होता है. यानी ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.