Never Keep These Things In South West: आज कल लोग घर बनाने से लेकर उसमें सामान रखने तक में दिशाओं का बेहद ध्यान रखते हैं. इसकी वजह वास्तु शास्त्र का खास प्रभाव होना है. इसमें वास्तु के नियमों का पालन नहीं करने पर व्यक्ति पर वास्तुदोष लग जाता है. इसकी वजह घर में बिना दिशा को देखें उल्टा सीधे सामान रखना, खाना से लेकर बैठना और सोना है. इन सब के चलते व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भर जाता है. उसे रोग दोष से लेकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. वहीं ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की मानें तो इसमें दक्षिण-पश्चिम दिशा को बेहद अशुभ माना गया है. कहते हैं कि यह दिशा राहु और केतु की हैं. दोनों ही पापी ग्रह हैं. ऐसे में इन दोनों ही दिशाओं में कुछ चीजें रखी जाएं तो उससे घर में नकारात्मकता आती है. इस दिशा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यहां गलती से भी 5 चीजें नहीं रखनी चाहिए. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें...

दक्षिण पश्चिम दिशा में न रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति को भूलकर भी दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा का स्थान नहीं बनवाना चाहिए. इस दिशा में पूजा स्थान होना अशुभ माना जाता है. अगर यहां मंदिर बनवाते हैं तो पूजा में मन नहीं लगता. इसके साथ ही घर के अंदर दक्षिण या पश्चिम दिशा में बच्चों का स्टडी रूप में नहीं बनवाना चाहिए. वास्तु टिप्स के अनुसार ऐसा करने से बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है. वे जो भी याद करते हैं उसे भूल जाते हैं.

गलती से भी न बनवाये टॉयलेट बाथरूम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में दक्षिण और पश्चिम दिशा में टॉयलेट या बाथरूम नहीं बनवाने चाहिए. ऐसा करने से घर का मुखिया हमेशा किसी न किसी बीमारी से जूझता रहता है. घर में क्लेश और अशांति का सामना करना पड़ता है. व्यक्ति को हानि ही हानि होती है.

नहीं बनवाना चाहिए गेस्ट रूम

अगर आप घर के अंदर गेस्ट रूम बनवाने जा रहे हैं तो उसकी दिशा जरूर देख लें. घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में इसे न बनवाये. ऐसा करने से घर में आने वाले अतिथि आपके खूब सेवा करने पर भी निराश ही रहते हैं. ऐसे में इसकी दिशा बदलना बेहद जरूरी है.

इस दिशा में न रखें तुलसी का पौधा

हिंदू धर्म तुलसी के पौधे को भगवान का स्वरूप माना गया है. यह पौधा बहुत ही शुभ माना गया है. इसे घर में रखने से पॉजिटिविटी आती है, लेकिन वास्तु ​शास्त्र के अनुसार गलती से भी तुलसी का पौधा दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए. अगर आप ऐसा करने से घर से सकारात्मकता चली जाती है.

