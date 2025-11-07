जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता

रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. रंगों का हमारी भावनाओं और मनोदशा से गहरा संबंध होता है. यह हमारे पहने हुए कपड़ों का रंग हो सकता है या फिर हम जिस जगह पर हैं, वहां की दीवार का रंग भी हो सकता है.

हर राशि और जन्मतिथि के अनुसार भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रत्न अलग-अलग होते हैं. अपनी जन्मतिथि और राशि से मेल खाते रंगों का बार-बार प्रयोग करने से हमारे जीवन में भाग्य में वृद्धि होगी. हमें कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. साथ ही, जो भी घटित होगा वह हमारे लिए अनुकूल होगा. यहां आप हर तारीख को जन्मे लोगों के लिए उपयुक्त रंगों के बारे में जान सकते हैं. आपका जो भी लकी नंबर हो, आप उस नंबर का लकी रंग किसी महत्वपूर्ण कंपनी के इंटरव्यू में पहन सकते हैं. लकी रंगों का इस्तेमाल करने से आपका भाग्य बढ़ेगा क्योंकि नए काम शुरू करते समय ये रंग आपके लिए शुभ रहेंगे.

भाग्यशाली रंग

काम के लिए भाग्यशाली रंग

हर किसी का एक लकी नंबर और एक लकी रंग होता है. पसंदीदा रंग अलग होता है, और किस्मत लाने वाला रंग भी अलग होता है. नौकरी के लिए इंटरव्यू देते समय, किसी ज़रूरी काम के लिए जाते समय, अगर हम अपने लकी रंग के कपड़े पहनें या अपने लकी रंग की कोई चीज़ अपने साथ ले जाएँ, तो वह चीज़ ज़रूर सफल होगी. यानी अगर आप किसी बड़ी कंपनी में, ऊँची सैलरी वाली, अपनी पसंद की नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका लकी रंग आपको वो नौकरी ज़रूर दिलाएगा. हर किसी का लकी रंग अलग होता है. अगर आप अपना लकी रंग जानते हैं और उसे लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. आप यहाँ अपनी जन्मतिथि के आधार पर अपना लकी रंग जान सकते हैं.

1,10,19,28 तारीख को जन्मे लोग

यदि आपकी जन्मतिथि 1, 10, 19, 28 है, तो आपका जन्म अंक 1 है. आप सूर्य द्वारा शासित हैं. जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप सफल होंगे यदि आप पीले, सुनहरे और सरसों के रंग पहनते हैं.

जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है

कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा महीना है, अगर आपकी जन्मतिथि 2, 11, 20, 29 है, तो आपका जन्म अंक 2 है. आप चंद्रमा द्वारा शासित हैं. इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप सफेद, ग्रे या सिल्वर रंग ज्यादा पहनें. अगर आपको लगता है कि ये दो रंग आपके शरीर के रंग के लिए बहुत गहरे हैं, तो अपने कपड़े इस तरह से चुनें कि ये रंग अन्य रंगों के साथ मिश्रित हों.

जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ है

यदि आपकी जन्मतिथि 3, 12, 21, 30 है, तो आपका जन्म अंक 3 है. आप बृहस्पति द्वारा शासित हैं. कई रंगों के मिश्रित कपड़े पहनने से आपको भाग्य मिलेगा. लेकिन गुलाबी और मैरून जैसे रंगों से बचना बेहतर है. आप किसी भी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं जिसमें लाल रंग हो.

4,13,22,31 तारीख को जन्मे लोग

यदि आपकी जन्मतिथि 4, 13, 22, 31 है, तो आपकी जन्म तारीख 4 है. आपका शासक राहु है. आपके लिए हल्के नीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा है. गहरे रंग के कपड़ों से बचना बेहतर है. इंटरव्यू में जाते समय कभी भी काले कपड़े न पहनें. यह आपके लिए दुर्भाग्य लाएगा.

5, 14, 23 को जन्मे लोग

यदि आपका जन्म 5, 14, 23 को हुआ है, तो आपका जन्म नंबर 5 है. आपका शासक बुध है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण साक्षात्कार में जा रहे हैं या महत्वपूर्ण लोगों से मिल रहे हैं, तो ग्रे रंग के कपड़े पहनें. आप हल्के भूरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं.

6, 15, 24 को जन्मे लोग

यदि आपका जन्म 6, 15, 24 को हुआ है, तो आपका जन्म नंबर 6 है. आपका शासक शुक्र है. आप लगभग किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं. लेकिन जो रंग आपको अच्छी किस्मत लाएंगे वे हैं गहरा हरा, नीला और लाल. लेकिन आपको महत्वपूर्ण अवसरों पर सफेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए.

7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग

यदि आपका जन्म 7, 16, 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है. आपका स्वामी केतु है. आपके लिए हल्के पीले, हरे और सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. इंटरव्यू जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर गहरे रंग के कपड़े पहनने की कोशिश न करें.

जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है

यदि आपका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 है. आपका स्वामी शनि है. बैंगनी और गहरे नीले रंग के कपड़े पहनना निश्चित रूप से आपके लिए भाग्यशाली होगा. हल्के रंग आपके स्वभाव और चरित्र के अनुकूल नहीं हैं. इसलिए इनसे बचना ही बेहतर है.

जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है

यदि आपका जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है. आपका ग्रह मंगल है. आपके लिए लाल और मैरून जैसे चमकीले कपड़े पहनना बेहतर है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

