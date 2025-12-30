Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला

गरुड़ पुराण में गौ दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है. मान्यता है कि गौ दान करने से न सिर्फ व्यक्ति को जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी यह पुण्य याद रखा जाता है.

हिंदू धर्म में गरुड़ महापुराण का बड़ा महत्व है. यह भगवान विष्णु और पक्षी राज गरुड़ की बातचीत और व्यक्ति की मौत के बाद यमलोक से जुड़ा उसका सफर के बारें में बताया गया है. ​यह हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है. गरुड़ पुराण में मृत्यु आत्मा की यात्रा से लेकर पाप पुण्य, स्वर्ग और नरक को लेकर विस्तार से बताया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर मृत्यु से पहले गरुड़ पुराण में गौदान क्यों जरूरी बताया गया है और इसका क्या महत्व है.

गौदान है सर्वश्रेष्ठ दान

गरुड़ पुराण में गौ दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है. मान्यता है कि गौ दान करने से न सिर्फ व्यक्ति को जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी यह पुण्य याद रखा जाता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति गौदान करता है. उसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं कम भोगनी पड़ती है. उसके साथ यमलोक के यम भी सहजता बरतते हैं.

वैतरणी नदी को पार करने में भी नहीं मिलता कष्ट

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद व्यक्ति को यमलोक में पहुंचने के बाद वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है. इस नदी में खून, मवाद, गंदगी बहती रहती है. इसके साथ ही भयानक जीव मौजूद होते हैं. आग की लपटें निकल रही होती है. जीवन काल में व्यक्ति के जो भी बुरे कर्म होते हैं. वह उसके सामने आते हैं, जितने ज्यादा पाप होते हैं. व्यक्ति को नदी पार करने में उतना ही समय लगता है. वहीं अगर इंसान मृत्यु से पहले गौ दान कर देता है, तो उसे वैतरणी नदी को पार करने में कष्ट नहीं होता है.

गौ दान से मिलते हैं ये लाभ

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले गौ दान कराता है. उसे वैतरणी नदी के तट पर गाय मिलती है. व्यक्ति की आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेती है. इससे उसे नरक कम भोगना पड़ता है. साथ ही पीड़ा भी बेहद कम हो जाती है. मान्यता है कि गौदान करने वाले व्यक्ति की आत्मा को यमराज के दूत भी कष्ट नहीं देते. ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

