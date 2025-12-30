FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने अपील की, 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध | तेजप्रताप की पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज पार्टी से निकाले प्रवक्ता संतोष ने दी शिकायत, संतोष ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, संतोष यादव ने खुद की जान को खतरा बताया | असम CM हिमंता की घुसपैठियों को चेतावनी कहा 'सरकार सब पर एक्शन लेगी'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar SI Admit Card 2025: BPSSC ने जारी किया बिहार एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, bpssc.bihar.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

BPSSC ने जारी किया बिहार एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, bpssc.bihar.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

IND vs SL 5th T20 Pitch Report: गेंदबाज बनाएंगे दवाब या बल्लेबाज बोलेंगे हल्ला, जानें कैसी है तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट

IND vs SL 5th T20 Pitch Report: गेंदबाज बनाएंगे दवाब या बल्लेबाज बोलेंगे हल्ला, जानें कैसी है तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट

गौतम गंभीर के हटाए जाने वाली खबर पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

गौतम गंभीर के हटाए जाने वाली खबर पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shani Dhaiya 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम

इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम

EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

Homeधर्म

धर्म

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला

गरुड़ पुराण में गौ दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है. मान्यता है कि गौ दान करने से न सिर्फ व्यक्ति को जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी यह पुण्य याद रखा जाता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 30, 2025, 07:27 AM IST

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में गरुड़ महापुराण का बड़ा महत्व है. यह भगवान विष्णु और पक्षी राज गरुड़ की बातचीत और व्यक्ति की मौत के बाद यमलोक से जुड़ा उसका सफर के बारें में बताया गया है. ​यह हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है. गरुड़ पुराण में मृत्यु आत्मा की यात्रा से लेकर पाप पुण्य, स्वर्ग और नरक को लेकर विस्तार से बताया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर मृत्यु से पहले गरुड़ पुराण में गौदान क्यों जरूरी बताया गया है और इसका क्या महत्व है.

गौदान है सर्वश्रेष्ठ दान

गरुड़ पुराण में गौ दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है. मान्यता है कि गौ दान करने से न सिर्फ व्यक्ति को जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी यह पुण्य याद रखा जाता है. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति गौदान करता है. उसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं कम भोगनी पड़ती है. उसके साथ यमलोक के यम भी सहजता बरतते हैं. 

वैतरणी नदी को पार करने में भी नहीं मिलता कष्ट

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद व्यक्ति को यमलोक में पहुंचने के बाद वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है. इस नदी में खून, मवाद, गंदगी बहती रहती है. इसके साथ ही भयानक जीव मौजूद होते हैं. आग की लपटें निकल रही होती है. जीवन काल में व्यक्ति के जो भी बुरे कर्म होते हैं. वह उसके सामने आते हैं, जितने ज्यादा पाप होते हैं. व्यक्ति को नदी पार करने में उतना ही समय लगता है. वहीं अगर इंसान मृत्यु से पहले गौ दान कर देता है, तो उसे वैतरणी नदी को पार करने में कष्ट नहीं होता है.

गौ दान से मिलते हैं ये लाभ

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले गौ दान कराता है. उसे वैतरणी नदी के तट पर गाय मिलती है. व्यक्ति की आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेती है. इससे उसे नरक कम भोगना पड़ता है. साथ ही पीड़ा भी बेहद कम हो जाती है. मान्यता है कि गौदान करने वाले व्यक्ति की आत्मा को यमराज के दूत भी कष्ट नहीं देते. ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shani Dhaiya 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये
नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल
8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल
2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल
2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल
Worlds Most Expensive Cow: दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
MORE
Advertisement
धर्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?  
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?
Dream Interpretation: सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
MORE
Advertisement