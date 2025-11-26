Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान

गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के अहम पुराणों में से एक है. इसे किसी भी मृत्यु के 13 दिन के बीच ही पढ़ा जाता है, जिसमें व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसके अगले ​जीवन के बारे में बताया गया है.

हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की बड़ा महत्व है. यह एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें जन्म मृत्यु और कर्म धर्म से जुड़ी बातों का जिक्र किया गया है. इसमें पति पत्नी की कुछ आदतों के बारे में बताया गया है, जो पति के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. वहीं रिश्तों में दरार और जीवन नर्क जैसा बन जाता है.

शादी के बाद धोखा

गरुड़ पुराण के अनुसार, शादी के बाद जो भी पत्नी पति को धोखा देती है. उसे कई जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है. ऐसी महिलाएं कई जन्म तक खुश नहीं रह पाती हैं.

दूसरे पुरुष से रखती हैं संबंध

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी महिला शादी के बाद अपने पति की जगह किसी दूसरे पुरुष से संबंध में रहती है. अपने पति के साथ बदतमीजी करती है. ऐसी महिला अपने अगले कई जन्मों को खराब कर लेती है. ऐसी महिला अगले जन्मों तक चमगादड़, छिपकली, गोहनी अथवा दो मुखी संर्पिणी बनती है.

पति के रहते या मरने के बाद व्यभिचार

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी महिला पति के जीवित रहते हुए या उसकी मौत के बाद व्यभिचार करती है, वह अनेक जन्मों तक विधवा का जीवन बीताती है. उसका दुर्भाग्य पिछा नहीं छोड़ता.

पति पत्नी में सेवा और प्यार

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी विवाहित महिलाएं मन वाणी और कर्म से पति के साथ प्यार सद्भाव और गरीमा के साथ रहती हैं. ऐसी महिलाओं को जीवनभर सुख की प्राप्ति होती है. इसका फल अगले जन्मों तक मिलता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

