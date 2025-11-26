FacebookTwitterYoutubeInstagram
Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Pakistan: इमरान खान के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ? जिससे लगाए जाने लगे उनकी हत्या के कयास

पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World's Strongest Woman का खिताब

WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम

IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान

गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के अहम पुराणों में से एक है. इसे किसी भी मृत्यु के 13 दिन के बीच ही पढ़ा जाता है, जिसमें व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसके अगले ​जीवन के बारे में बताया गया है.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 26, 2025, 04:29 PM IST

Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की बड़ा महत्व है. यह एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें जन्म मृत्यु और कर्म धर्म से जुड़ी बातों का जिक्र किया गया है. इसमें पति पत्नी की कुछ आदतों के बारे में बताया गया है, जो पति के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. वहीं रिश्तों में दरार और जीवन नर्क जैसा बन जाता है. 

शादी के बाद धोखा

गरुड़ पुराण के अनुसार, शादी के बाद जो भी पत्नी पति को धोखा देती है. उसे कई जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है. ऐसी महिलाएं कई जन्म तक खुश नहीं रह पाती हैं. 

दूसरे पुरुष से रखती हैं संबंध

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी महिला शादी के बाद अपने पति की जगह किसी दूसरे पुरुष से संबंध में रहती है. अपने पति के साथ बदतमीजी करती है. ऐसी महिला अपने अगले कई जन्मों को खराब कर लेती है. ऐसी महिला अगले जन्मों तक चमगादड़, छिपकली, गोहनी अथवा दो मुखी संर्पिणी बनती है.

पति के रहते या मरने के बाद व्यभिचार

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी महिला पति के जीवित रहते हुए या उसकी मौत के बाद व्यभिचार करती है, वह अनेक जन्मों तक विधवा का जीवन बीताती है. उसका दुर्भाग्य पिछा नहीं छोड़ता. 

पति पत्नी में सेवा और प्यार

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी विवाहित महिलाएं मन वाणी और कर्म से पति के साथ प्यार सद्भाव और गरीमा के साथ रहती हैं. ऐसी महिलाओं को जीवनभर सुख की प्राप्ति होती है. इसका फल अगले जन्मों तक मिलता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World's Strongest Woman का खिताब
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
