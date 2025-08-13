Dog Astrology: घर में कुत्ता रखने से मजबूत होते हैं ये 2 ग्रह, जीवन में सुख संपत्ति और धन की नहीं होती कमी
धर्म
ज्योतिष की हिसाब से देखें तो कुत्ता न सिर्फ वफादारी करता है. यह आपके ग्रह नक्षत्रों को भी प्रभावित करता है. घर में कुत्ता रखने से कुंडली में 2 ग्रह मजबूत हो जाते हैं.
ज्यादातर घरों में लोग कुत्ता रखना पसंद करते हैं. इसकी वजह इस जानवर का सबसे ज्यादा वफादार होना है. बहुत से लोग कुत्तों को घर में परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, लेकिन ज्योतिष की हिसाब से देखें तो कुत्ता न सिर्फ वफादारी करता है. यह आपके ग्रह नक्षत्रों को भी प्रभावित करता है. घर में कुत्ता रखने से कुंडली में 2 ग्रह मजबूत हो जाते हैं. इतना ही नहीं कुत्ता खिलाने पिलाने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है. व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है. धन धान्य की कमी नहीं होती.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर में कुत्ता रखने से शनि और केतु ग्रह मजबूत होता है. ऐसे में घर के अंदर काला कुत्ता पालने से नकारात्मकता दूर हो जाती है. इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग घर के अंदर काला कुत्ता रखना पसंद करते हैं. इसके साथ ही काला कुत्ता रखना बेहद शुभ होता है.
काला कुत्ता शनि ग्रह के लिए शुभ माना गया है. अगर आपकी कुंडली में शनिदोष है या फिर साढ़ेसाती या फिर ढैय्या चल रही है तो काले कुत्ते की सेवा जरूर करें. कुत्तों को खाना खिलाने उनका ध्यान रखने और प्रेम देने से शनि की अशुभ दोष दूर हो जाते हैं. शनि देव की कृपा प्राप्त होती है. उनकी कृपा से ही व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है.
वैसे तो कुत्ता कोई भी पाल सकता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार देखें तो कुत्ता केतु ग्रह से संबंध रखता है, जिन लोगों की कुंडली में केतु ग्रह मजबूत होता है. उन्हें कुत्ता जरूर पालना चाहिए. ऐसा करने से आपको केतु ग्रह के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आपके काम बिना किसी रुकावट और अड़चन के पूरे होंगे. घर में सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी होगी.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
