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Abujh Muhurat 2026: अक्षय तृतीया ही नहीं, साल में इन तिथि पर भी होते हैं अबूझ मुहूर्त, किसी भी समय कर सकते हैं शुभ काम

हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग कोई भी मांगलिक कार्य मुहूर्त देखकर किये जाते हैं. इनमें कुछ समय अशुभ तो कुछ शुभ होते हैं, लेकिन इनमें अक्षय तृतीया के अलावा भी कुछ दिन ऐसे होते हैं, जिनमें पूरा दिन शुभ होता है.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 16, 2026, 11:16 AM IST

Abujh Muhurat 2026: अक्षय तृतीया ही नहीं, साल में इन तिथि पर भी होते हैं अबूझ मुहूर्त, किसी भी समय कर सकते हैं शुभ काम

Abujh Muhurat 2026

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सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 का है. यह दिन बहुत ही शुभ होता है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ ही खरीदारी करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है. इसके साथ ही अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है. यह वह दिन है, जिसमें किसी भी समय आप कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखें कर सकते हैं. क्योंकि इस दिन पूरा दिन ही शुभ होता है, जब भी अबूझ मुहूर्त की बात आती है तो ज्यादातर लोग अक्षय तृतीया का ही नाम लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी साल में 2 और ऐसे दिन हैं, जिन्हें अबूझ मुहूर्त माना गया है. इनमें कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ होता है. आइए जानते हैं कि साल में कब कब आते हैं ये अबूझ मुहूर्त, जिनमें आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं...

साल में ​कितने दिन आते हैं अबूझ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल में कुल साढ़े तीन दिन के अबूझ मुहूर्त आते हैं, जिनमें बिना पंचांग और मुहूर्त देखें आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, यह शुभ ही होगा. इनमें सबसे पहला अबूझ मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आता है. इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय कर सकते हैं. दूसरा अबूझ मुहूर्त वैशाख शुक्ल की तृतीया यानी अक्षय तृतीया है. यह दिन भी मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ होता है. तीसरा अबूझ मुहूर्त आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी विजय दशमी है. इस दिन भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना करने के साथ ही दिनभर कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है, जिसके परिणाम शुभ होते है. वहीं चौथा और आधा यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. इसमें दिन के आधे समय श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है. 

अबूझ मुहूर्त में क्या करना चाहिए

अबूझ मुहूर्त वह समय है, जिसमें सबसे ज्यादा शादियां होती है. इसके अलावा नये घर के गृह प्रवेश से लेकर मुंडन, नामकरण, सोना चांदी, नया वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना भी इन दिनों में शुभ रहता है. आप इसमें नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं. इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने पर उनके परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं. 

स्वयं सिद्ध होता हे अबूझ मुहूर्त

अबूझ मुहूर्त का मतलब है कि एक ऐसा समय जो स्वयं सिद्ध हो, इन दिनों में ग्रह और नक्षत्र से लेकर  सभी काल अनुकूज स्थिति में होते हैं. यही वजह है कि इन दिनों को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है क्योंकि इन दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य दिन के किसी भी पहर और समय पर किये जा सकते हैं. इनमें भगवान की कृपा और सफलता मिलती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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