धर्म

धर्म

Aamlaki Ekadashi 2026: इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व

साल की 24 एकादशी में से आमलकी एकादशी बेहद खास है. इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 20, 2026, 09:55 AM IST

Aamlaki Ekadashi 2026: इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व

(Credit Image AI)

सनातन धर्म में सभी तिथियों में सबसे बड़ा एकादशी तिथि को माना जाता है. साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है. इनमें सभी का एक अलग महत्व होता है. इन्हीं में से एक आमलकी एकादशी है. इस एकादशी व्रत को बेहद खास माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा जप और तप करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है. इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है. मान्यता है कि आमलकी एकादशी का सच्चे मन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी दोष और दुख दूर हो जाते हैं. भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती और जीवन में सुखों का संचार होता है. आइए जानते हैं इस बार आमलकी एकादशी कब है. इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व...

इस दिन है आमलकी एकादशी व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, आमलकी एकादशी की शुरुआत 27 फरवरी 2026 की पूर्वाह्न 00:33 बजे से होगी. यह 27 फरवरी 2026 की रात 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए एकादशी का यह व्रत 27 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. वहीं व्रत का पारण इसके अगले दिन 28  फरवरी को सुबह 6 बजकर 47 मिनट से लेकर 9 बजकर 6 मिनट के बीच किया जाएगा . 

यह है आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि

आमलकी एकादशी पर पूजा और व्रत के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद साथ सुथरे पीले कपड़े पहनें. भगवान सूर्योदय के समय तां​बे के लोटे से सूर्य भगवान को जल देकर भगवान विष्णु का एकादशी व्रत करने का संकल्प लें. उनके सामने अपनी इच्छा रखें. इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करें. आसपास पेड़ न होने की स्थि​ति में घर में ही भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उनकी पूजा अर्चना करें. धूप दीप देने के साथ ही शंख से भगवान को उनके प्रिय केसर मिश्रित दूध, मिठाई से भोग लगाये. एकादशी की कथा के साथ मंत्रों का जप करें. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

