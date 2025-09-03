Rashifal 4 September 2025: मिथुन और धनु वालों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 04 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन (04 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि

आज के दिन आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे है,जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.मित्रों का सहयोग मिलेगा.गुस्से पर नियंत्रण और वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद संभव है.हिटस्ट्रुओं से भी सावधान रहें .आपका भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण कुछ बदल सकता है.किसी व्यक्ति को देख आपके मन में संवेदना, प्रेम और सद्भावना जन्म ले रही है.आप उसे तन, मन और धन से मदद कर सकते हैं.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी.घर परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन आय से अधिक खर्च होने से आप चिंतित रहेंगे.बेकार के खर्च से बचें.आप ऐसे स्वार्थी व्यक्ति से टकरा सकते हैं, जो आपसे बार-बार फायदा उठाता रहा है. जहां तक हो सके अपनी जमा पूंजी पर सही नियंत्रण रखें.फिजूलखर्ची और लापरवाही से चलने पर आप आर्थिक संकट के चपेट में आ सकते हैं.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन लाभदायक साबित होगा क्योंकि आज आपको अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल होगी जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी.अपने कार्यस्थल में ट्रांसफर आपके लिए एक अच्छा मोड लेकर आ रहा है.समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी .किसी के प्रति निष्ठा रखने से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन मित्रों के साथ मिलकर पार्टी या पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते है और अपने जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे .संतान पक्ष से लाभ होगा.आजकल आपके पास अनेक प्रकार के लोग आश्रय लेने आ रहे हैं. अतिथि भी कुछ अधिक ही लंबा पड़ाव डालना चाहते हैं. इस वक्त आप अपने पूरे मान-सम्मान से सभी को आदर सत्कार की इच्छा पूरी कर दें.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी ,जिससे मन प्रसन्न रहेगा और वस्त्राभूषण,वाहन तथा भोजन का आछा सुख सुख प्राप्त होगा .इस वक्त आपके लिए व्यवस्था और जीवन यापन के कई सवाल सामने रहेंगे. घरेलू स्तर पर आपको काफी उतार चढ़ाव देखना है.आप युवा हैं और अभी करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वहीं काम करने की चेष्टा करें, जिसमें आत्म सम्मान मिले.

🌹-कन्या राशि

आज का दिन आपके कामकाज को सुधार लाने में विशेष योगदान दे रहा है.भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारियों से परे होकर भी अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे ताकि आपके रिश्ते में सुधार आ सकें.किसी जानकार मित्र की सलाह पर आप अपने बिगड़े हुए काम को ठीक कर सकते हैं.

🌹-तुला राशि

आज के दिन पराई लिखाई में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते है जो आपको मानसिक रूप से भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करेंगे .ख़ान पान में कुछ खास सावधानी बरतें .जहां तक हो सके अपने बलबूते पर ही अपनी समस्याओं का हल निकालें क्योंकि दूसरे का सहारा लेकर या शासन के बल पर कुछ कर लेने से अधिक दिनों तक प्रभाव कायम नही रहता और यह भी जरूरी नहीं है.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन विद्या प्राप्ति के लिए समय अच्छा रहेगा. क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा. लालच से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते हैं. मौसम के कारण आपके स्वास्थ्य खराब हो सकते है. व्यापार व व्यवसाय की तरफ नजर रखना आपकी काम की पहली प्राथमिकता है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल अवसर साबित होगा क्योंकि आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की आवश्यकता होगी, जो आपको सफलता प्रदान करने में मदद करेगा .सभी काम भगवान के भरोसे रखकर नहीं चलना चाहिए.कुछ अपनी तरफ से भी हाथ पांव मारने जरूरी है. ईश्वर उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं. अपने हितों की रक्षा करना एक जिम्मेदार आदमी का काम है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन मिला जुला रहेगा .आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते है.शादीशुदा ज़िन्देगी ठीक रहेगी .यात्रा के योग है .आपके सभी कार्यों में शुरुआती दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और जब आप इसमें अपने फायदे का इंतजार करते हैं तो आपके काम अटक जाते हैं.आज आप किसी व्यक्ति के साथ होने वाले विवाद को सुलझाने की कोशिश कर सकते है .

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .कारोबार से जुड़ी यात्रा पर जाने के योग बन सकते है लेकिन इस दौरान आपको अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा .आज जिस स्तर पर कार्यरत हैं वहां पर चुप रहना ही अधिक कुशलता का सूचक है. लेकिन ऐसी जगह पर काफी लंबे समय तक काम करना किसी के लिए भी संभव नहीं है.कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे.

🌹-मीन राशि

आज किसी पुराने मित्र से मुलाक़ात होगी जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी और आपके रिश्ते भी मजबूत बनेंगे तथा आपको अपने जीवनसाथी के सहयोग के साथ आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी .सुख आराम की इच्छा सभी की होती है लेकिन यह तोहफा पहले कुछ परिश्रम करने से ही मिलता है. आप अपने जीवन में भाग्यशाली हैं.नौकरी में सफलता प्राप्त होगी .शेयर मार्केट में निवेश करने से अच्छा भूमि भवन में निवेश करना शुभ रहेगा.

