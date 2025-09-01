Rashifal 2 September 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 02 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन (02 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि

आज के दिन पहले की अपेक्षा में सुधार वाला रहेगा, लेकिन आज धन की प्राप्ति केवल जोखिम लेकर ही हो सकेगी.कार्य क्षेत्र पर हानि के भय से जल्दी से कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे भयभीत न हो निसंकोच होकर किसी भी प्रकार का जोखिम विशेष कर निवेश करें अन्यथा नुकसान संभव है .आपको शासन द्वारा सम्मानित किए जाने की संभावना रहेगी.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन धर्म कर्म में रुचि रहेगी इनपर समय और अल्प धन भी खर्च होगा.भाई बंधु और स्त्री वर्ग का मिजाज चढ़ा रहेगा सतर्क रहकर काम करें.सेहत में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा.आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं का आपको आज लाभ मिल सकता है. आज रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी. किसी काम में विनिमय करना पड़े तो दिल खोलकर करें, आगे चलकर उसका लाभ मिलेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज आप फिजूल के खर्चे से बचें. सामाजिक क्रियाकलापों में व्यवधान उपस्थित हो सकता है. कुछ अकस्मात लाभ होने से आपकी धर्म, आध्यात्म के प्रति रुचि सुदृढ़ होगी. परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी तथा धन लाभ भी होगा .संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार मिलेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा लेकिन अपने जीवनसाथी के सहयोग से आप सफलता हासिल करेंगे परंतु जीवनसाथी के सेहत पर विशेष सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है.आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा. संतान के प्रति आपका विश्वास और अधिक मजबूत होगा.अपनी शान शौकत के लिए धन खर्चा करेंगे जिससे आपके शत्रु परेशान होंगे.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन भाग्य के दृष्टि से अनुकूल रहेगा क्योंकि आज आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ के योग बन सकते है.माता-पिता के सहयोग और आशीर्वाद से दिन के उत्तरार्ध में राहत मिलेगी.कमर में दर्द की शिकायत रहेगी.ससुराल पक्ष से आज नाराजगी के संकेत मिलेंगे, मधुरवाणी का प्रयोग करें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे आपने ही मन की फिर भी आज व्यवसाय से आकस्मिक लाभ होने पर स्तिति बिगड़ने नहीं पाएगी .आज आपमें निर्भीकता का भाव रहेगा तथा साहसपूर्वक अपने कठिन कार्यों को संपन्न करने में सक्षम रहेंगे.आपको अपने माता का सुख सहयोग यथेष्ठ रूप से प्राप्त होगा. व्यर्थ व्यय का योग भी है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन घर में सुख शांति बनी रहेगी कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे आपको प्रसन्नता रहेगी.परोपकार के अवसर खाली नहीं जाने देंगे .आपके अधिकार व संपत्ति में वृद्धि होगी.आप दूसरों के भले की सोचेंगे एवं दिल से सेवा भी करेंगे.आज आप अपने गुरु के प्रति पूर्ण भक्तिभाव व निष्ठा रखें.नए कार्यों में इनवेस्ट करना पड़े तो शुभ रहेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.स्तायी सम्पत्ति के कार्य में सफलता मिलेगी लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार होने के आसार रहेंगे.आपका मन आज शांत रहेगा. व्यापार वृद्धि के लिए किए गए प्रयास निष्फल हो सकते हैं.शत्रु परास्त होंगे लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें .तक आप अपने धैर्य तथा प्रतिभा से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

🌹-धनु राशि

आज के दिन भाग्यान्नती के प्रयास सफल रहेंगे.शारीरिक रूप में आप को सफलता प्राप्त होगी.आज आपकी विद्या, ज्ञान की वृद्धि होगी. आपके अंदर दान पुण्य एवं परोपकार की भावना विकसित होगी.भाग्य की ओर से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.सावधान रहें तथा खानपान पर संयम बरतें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन जीवनसाथी के सहयोग से किसी भी प्रकार के कार्य को अंजाम दे सकते है .कारोबार में लाभ होगा तथा व्यापार अच्छा चलेगा जिससे आप खुश रहेंगे .ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलेगा. अपने व्यवसाय में आपका मन लगेगा एवं रुके कार्य पूर्ण हो जाएंगे.किसी नए कार्य में इनवेस्ट करना पड़े तो अवश्य करें.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी और सामाजिक बल बढ़ने से आपको मन में प्रसन्नता रहेगी.संतानों की सेहत में थोड़ा परिवर्तन होगा.आज बुद्धि विवेक से नई-नई खोज करने में व्यतीत होगा.आपको अपने परिजनों से विश्वासघात मिलने की आशंका है.सांसारिक सुख भोग, नौकर-चाकरों का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन शांति से बिताने की आवश्यकता है आज आप स्तिति को भांप कर ही व्यवहार करेंगे परंतु सामने वाला आपकी परिस्थिति का बहुत समय से पुत्र या पुत्री से संबंधित किसी विवाद का हल निकल आएगा. खुशमिजाज व्यक्तित्व होने के कारण अन्य व्यक्ति आपसे संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

