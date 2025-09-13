Add DNA as a Preferred Source
Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 13, 2025, 08:20 PM IST

Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 14 सितंबर 2025 रविवार का दिन (14 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .परिवार में उत्सव के माहौल रहेगा लेकिन परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कमी आ सकते है इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करें .समय अनुकूल नहीं है, सतर्क रहें.कोई नया काम आरंभ करने में विलंब होगा.किसी अपने के प्रति शुभ भावनाओं का उदय होगा.

🌹-वृषभ राशि

पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतें .धन की आमद से लाभ होगा और व्यापार में वृद्धि होगी जिससे धन प्राप्ति के प्रबल आसार रहेंगे .कम समय में काम को पूरा करने में लगे रहेंगे. समय का सदुपयोग करें. विशेष महत्व के कार्य पूरा करने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी.कारोबारी समस्याओं से सामना होगा. सायंकाल में यात्रा न करें.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा .मन में नए विचारों का संचार होगा .परिजन और रिश्तेदार के साथ संबंध मधुर बनेंगे.समय अनुकूल है, निवेश से बचें.भूमि भवन में निवेश कर सकते है .धैर्य से कार्य संपादन में लगे रहेंगे. रुके कार्यों की पूर्ति होगी. शुभ कार्यों में मन लगेगा. विदेश जाने के योग बन रहे हैं.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे .घर के सदस्यों में उत्साह बना रहेगा .आज कोई परिजन अथवा रिश्तेदार आपके घर पर आ सकते है .समय का सदुपयोग करें, दोस्तों के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते है. विशेष लोगों से मुलाकात होगी.स्वस्थ में थोड़ी नरमी रहेगी .झूठ बोल कर फंस सकते हैं.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .अनैतिक संबंधों से दूर रहें अन्यथा नुकसान संभव है .अपनों की बातों से मन दुखी होगा.शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा. आश्वासन प्राप्त होंगे. कारोबार में सफलता मिलेगी.सामाजिक संबंधों का लाभ मिलेगा.शुभ कार्यों में व्यय होगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी .पुराने मित्रों से मुलाक़ात होगी और कुछ समय बाद आपको आर्थिक मदद मिल सकते है .माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .दिन की शुरुआत में व्यस्ततापूर्वक होगी. देव दर्शन और निजी कार्यों में समय बीतेगा.कारोबार में सफलता मिलेगी. भाग्य में प्रबलता रहेगी. दूर स्थान से संदेश प्राप्त होंगे.यात्रा पर जा सकते है .

🌹-तुला राशि

आज के दिन धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी तथा संतान सुख भी प्राप्त होगा .दुपहर के बाद किसी रिश्तेदार के आगमन पर मन प्रसन्न रहेगा .आध्यात्मिक तरक्की होगी.धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा.अनुबंधों की पूर्ति होगी.संबंधों का लाभ मिलेगा. न्यायपक्ष उत्तम रहेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन नौकरी में पदोन्नति होने के आसार हैं लेकिन अपने जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बना रहेगा .सन्ध्या के दौरान खर्च अधिक रहेगा.कारोबार विस्तार के योग बन रहे हैं. नई योजना का लाभ मिलेगा.परिजनों का व्यवहार कमजोर रहेगा. दांपत्य संबंधों में मधुरता आयेगी. धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन घर में किसी पुरानी बात को लेकर भाई बंधु अथवा पति पत्नी में मतभेद होने के आसार हैं.सेहत के मामले में आज आपको कुछ अच्छा महसूस होगा .काम बहुत है, आप अच्छे से कार्यनीति बनाएं.फिलहाल काम आरंभ न करें, कुछ दिन धैर्य से काम लें.अपने कार्यों को समर्पित रहें.सुबह से कुछ राहत का अनुभव होगा.कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं.

🌹-मकर राशि

आज के दिन अनुकूल वातावरण बना रहेगा .सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी .काम काज की गति आरम्भ में कुछ धीमी रहेगी .स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अनुकूल समय का सदुपयोग करें. महत्व के कार्यों को प्राथमिकता दें. अपनी संगत बदलें. बड़ों का आदर करें. संतान सुख संभव है. वाहन खरीदने का मन होगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन नौकरी वाले लोग आज कोई घटना के बाद अपने आपको किसी और से बेहतर महसूस करेंगे .शासन-प्रशासन का सहयोग न मिलने से कार्य बाधित होंगे.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा .लंबित कार्यों में आशाएं बलवती होंगी. सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. यात्रा सफल रहेगी. शुभ कार्यों में व्यय होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपको नज़दीक़िओं की उपेक्षा का शिकार बनना पड़ेगा .भाग्य का साथ आज मिलेगा .साझेदारी में किये कारोबार में तरक्की होगी. धन लाभ होता रहेगा. नया मकान-दुकान खरीदने के योग है. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करें लेकिन परिजनों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे कार्य क्षेत्र पर लाभ मिलेगा.

Advertisement
