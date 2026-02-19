Panchang 20 February 2026: आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय

FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय

T20 World Cup 2026: क्या 'बेबी एबी' के टैग से परेशान हैं Dewald Brevis? एमएस धोनी के 'चेले' ने किया बड़ा खुलासा

Mukesh Ambani की कंपनी AI में करेगी 10 लाख करोड़ का निवेश, रिलायंस ग्रुप देगा हाई-स्किल नौकरियों का अवसर

धर्म

पंचांग से तिथि से लेकर शुभ अशुभ समय और सही मुहूर्त क्या है. 20 फरवरी को तृतीया तिथि शाम 2 बजकर 38 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर पूरे दिन तृतीया ही मानी जाएगी.

Nitin Sharma

Updated : Feb 19, 2026, 05:07 PM IST

सनातन धर्म में पंचांग के आधार पर दिन का शुभ-अशुभ समय तय किया जाता है. 20 फरवरी को शुक्रवार है, जो कई महत्वपूर्ण योग का संयोग लेकर आ रहा है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो कार्यों की सफलता और शुभ फल देने वाला माना जाता है. हालांकि पूरे दिन पंचक और भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जिसके कारण कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं.

इस समय शुरू होगी तृतीया तिथि

पंचांग के अनुसार, 20 फरवरी को तृतीया तिथि शाम 2 बजकर 38 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर पूरे दिन तृतीया ही मानी जाएगी. नक्षत्र उत्तर भाद्रपद शाम 8 बजकर 7 मिनट तक रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा. योग साध्य शाम 6 बजकर 23 मिनट तक प्रभावी रहेगा. करण गर दोपहर 2 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.

शुभ मुहूर्त संयोग

सूर्योदय 6 बजकर 55 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 15 मिनट पर होगा. शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 14 मिनट से 6 बजकर 5 मिनट तक, अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 28 मिनट से 3 बजकर 14 मिनट तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 12 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. अमृत काल दोपहर 3 बजकर 28 मिनट से शाम 5 बजकर 1 मिनट तक है. वहीं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का संयोग शाम 8 बजकर 7 मिनट से अगले दिन सुबह 6 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. यह समय नए कार्य, पूजा-पाठ, विवाह या अन्य शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से उत्तम है.

राहुकाल से लेकर पंचक भद्रा का समय

अशुभ समयों की बात करें तो राहुकाल सुबह 11 बजकर 10 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक, यमगंड दोपहर 3 बजकर 25 मिनट से 4 बजकर 50 मिनट तक, गुलिक काल सुबह 8 बजकर 20 मिनट से 9 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. भद्रा रात 1 बजकर 51 मिनट से अगले दिन सुबह 6 बजकर 54 मिनट तक और पंचक पूरे दिन मान्य रहेगा. पंचक और भद्रा के कारण अग्नि कार्य, यात्रा या नई शुरुआत से बचना चाहिए. शुक्रवार माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है. इस दिन माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से व्रत-पूजन करने से सुख-शांति और धन-धान्य की प्राप्ति होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

