Aaj ka Panchang 28 May 2023: आज है दुर्गा अष्टमी और धूमावती जयंती, रविवार के पंचांग से जानें शुभ समय, राहुकाल और दिशाशूल

Aaj Ka Panchang

डीएनए हिंदीः 28 मई 2023 आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और रविवार का दिन है. अष्टमी तिथि रविवार सुबह 9 बजकर 57 मिनट तक रहेगी. 28 मई को श्री दुर्गाष्टमी का व्रत भा किया जाएगा है. साथ ही रविवार को धूमावती जयंती भी मनाई जाएगी. 28 मई रात 8 बजकर 39 मिनट तक हर्षण योग रहेगा और साथ ही रविवार देर रात 2 बजकर 20 मिनट तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा.चलिए पंडित दिव्यांक शास्त्री से आज का पंचांग विस्तार से जानें.

रविवार, 28 मई 2023 का पंचांग

वार रविवार, 28 मई 2023

तिथि अष्टमी 09:56 AM तक उसके बाद नवमी

नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी 02:20 AM, May 29 तक

पक्ष शुक्ल पक्ष

माह ज्येष्ठ

सूर्योदय 05:08 AM

सूर्यास्त 06:42 PM

चंद्रोदय 12:23 PM

चन्द्रास्त 01:17 AM, May 29

Shubh Muhurat 28 May 2023

अभिजीत मुहूर्त 11:28 AM से 12:22 PM

अमृत काल मुहूर्त 07:14 PM से 09:01 PM

विजय मुहूर्त 02:11 PM से 03:05 PM

गोधूलि मुहूर्त 06:29 PM से 06:53 PM

सायाह्न संध्या मुहूर्त 06:42 PM से 07:45 PM

निशिता मुहूर्त 11:34 PM से 12:16 AM, May 29

ब्रह्म मुहूर्त 03:45 AM से 04:27 AM

प्रातः संध्या 04:06 AM से 05:08 AM

Ashubh Muhurat 28 May 2023

दुष्टमुहूर्त 16:53:39 से 17:47:53 तक

कालवेला / अर्द्धयाम 11:28:09 से 12:22:24 तक

कुलिक 16:53:39 से 17:47:53 तक



यमघण्ट 13:16:39 से 14:10:54 तककंटक 09:39:39 से 10:33:54 तकयमगण्ड 11:55:16 से 13:36:59 तकराहुकाल 17:00:25 से 18:42:09 तकगुलिक काल 15:18:42 से 17:00:25 तकभद्रा कोई नहीं हैगण्ड मूल कोई नहीं है

Shubh Muhurat – 28 May 2023

अभिजीत मुहूर्त 11:28 AM से 12:22 PM

सर्वार्थ सिद्धि योग 02:20AM, May 29 से 05:08 AM, May 29

अमृत सिध्दि योग कोई नहीं है

रवि योग 02:20AM, May 29 से 05:08 AM, May 29

द्विपुष्कर योग कोई नहीं है

त्रिपुष्कर योग कोई नहीं है

आज का व्रत / पर्व त्यौहार मई २८, २०२३ हिंदू पंचांग और कैलेंडर के अनुसार

धूमावती जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी

