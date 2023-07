Aaj ka Panchang: 7 जनवरी से शुरू हो रहा है कृष्ण पक्ष, जानिए आज का शुभ योग-राहुकाल, ये रहा पंचांग

Aaj ka panchang: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो रही है और माघ मास की भी.

डीएनए हिंदी: आज 7 जनवरी 2023 शनिवार (Saturday) का दिन है- पौष मास (Magh Month) की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 07:07 AM तक उपरांत द्वितीया है . सूर्य धनु राशि में प्रवेश योग-वैधृति, करण -बालव और कौलव मास है, आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायक है. यहां देखिए आज का शुभ योग, राहुकाल आदि.

आज की तिथि: प्रतिपदा (पर्वा)

आज का वार: शनिवार



आज का पक्ष: कृष्णआज का करण: बालवआज का नक्षत्र: पुनर्वसुआज का योग: एन्द्र

दुष्ट मुहूर्त- 7:18 से 7:58 तक रहेगा.

कुलिक- 7:56 से 8:32 तक रहेगा.

कंटक- 12:16 से 12:46 तक रहेगा.

यमघण्ट- 2:53 से 3:35 तक रहेगा.

राहुकाल- 9:53 से 11:13 तक रहेगा.

यमगंड- 1:43 से 3:05 तक रहेगा.

गुलिक काल- 7:17 से 8:38 तक रहेगा.

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: 7 बजकर 12 मिनट तक होगा.

सूर्यास्त: 5 बजकर 42 मिनट तक होगा.

आज चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय ( Moon Time)

चन्द्रोदय- 6:14 PM ,7 जनवरी

चन्द्रास्त- 8:16 AM, 8 जनवरी

सूर्य - सूर्य धनु राशि पर है

चन्द्रमा- 08:24 PM तक चन्द्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा.

दिन-शनिवार

माह- माघ प्रारम्भ

व्रत-माघ प्रारम्भ

कल का चौघड़िया मुहूर्त क्या है?

काल 07:14 AM - 08:32 AM

शुभ 08:32 AM - 09:50 AM

रोग 09:50 AM - 11:08 AM

उद्वेग 11:08 AM - 12:26 PM

चर 12:26 PM - 13:44 PM

लाभ 13:44 PM - 15:02 PM

अमृत 15:02 PM - 16:20 PM

काल 16:20 PM - 17:39 PM

कल की रात चौघड़िया मुहूर्त क्या है?

लाभ 17:39 PM - 08:32 PM

उद्वेग 19:20 PM - 21:01 PM

शुभ 21:01 PM - 22:42 PM

अमृत 22:42 PM - 00:23 AM

चर 00:23 AM - 02:04 AM

रोग 02:04 AM - 03:45 AM

काल 03:45 AM - 05:26 AM

लाभ 05:26 AM - 07:14 AM

