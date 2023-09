Aaj ka Panchang 28 February: आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त-दिशाशूल और राहुकाल, ये रहा मंगलवार का पंचांग

28 February 2023 Panchang: आइए जानते हैं 28 फरवरी 2023 दिन, मंगलवार का पंचांग (Tuesday Panchang) क्या कहता है.

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang 28 फरवरी, मंगलवार को शुक्ल पक्ष की सप्तमी नवमी तिथि है. मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित होता है. इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

आइए जानते हैं इस दिन किस शुभ मुहूर्त में कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, दिन का कौन सा समय आपके लिए अशुभ रहने वाला है. इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की दशा क्या रहने वाली है. चलिए ज्योतिषाचार्य पंडित दिव्यांक शास्त्री से आज का पंचांग विस्तार से जानें.

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang)

दिनांक- 28 फरवरी 2023

वार- मंगलवार

स्थान- नई दिल्ली

तिथि- नवमी

नक्षत्र- रोहिणी

करण- बालव

पक्ष- शुक्ल पक्ष

योग- विशकंभ

रितु- वसंत

सूर्योदय व सूर्यास्त का समय ( sunrise sunset time today)

सूर्योदय- 06:47 AM

सूर्यास्त- 18:20 PM

चंद्र उदय व चंद्र अस्त का समय (moon rise moonset time today)

चंद्र उदय- 12:01 PM

चंद्र अस्त- 02:41 AM (01 March)

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- 05:08 AM - 05:58 AM

अभिजीत मुहूर्त- 12:11 PM - 12:57 PM

विजय मुहूर्त- 14:29 PM - 15:15 PM

अमृत काल- 12:08 AM - 01:54 AM (01 March)

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

राहु काल- 15:27 PM - 16:54 PM

यमगण्ड काल- 09:41 PM - 11:07 PM

गुलिका काल- 12:34 PM - 14:00 PM

