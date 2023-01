Aaj ka Panchang 27 January: जानिए आज का राहु काल, शुभ-अशुभ मुहूर्त और दिशाशूल, ये रहा शुक्रवार का पंचांग

27 January 2023 Panchang: आइए जानते हैं 27 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार का पंचांग (Friday Panchang) क्या कहता है.

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang 27 january 2023 in Hindi Today: 27 जनवरी 2023 को शुक्रवार है. आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है. सप्त​मी तिथि आज सुबह 9 बजकर 19 मिनट तक रहेगी. शनिवार सुबह 11 बजकर 41 मिनट तक योग रहेगा. आज नक्षत्र अश्विनी है.

तिथि - शुक्ल सप्तमी

नक्षत्र - अश्विनी

करण - वणिज

पक्ष - शुक्ल पक्ष

योग - साध्य till 11:41:11 AM, 28 जनवरी

दिन - शुक्रवार

सूर्य एवं चन्द्र गणना

सूर्योदय- 6:50:54 AM

सूर्यास्त - 05:43:07 PM

चंद्र उदय- 10:43:27 AM

चन्द्रास्त - 11:37:28 PM

चंद्र राशि- मेष

ऋतु शिशिर

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक संवत्- 1944

विक्रम संवत्- 2079

माह-अमान्ता- माघ

माह-पुर्निमान्ता- माघ

अशुभ मुहूर्त

राहु कालं- 10:55:29 AM to 12:17:001 PM

यंमघन्त कालं- 03:00:004 PM to 04:21:36 PM

गुलिकालं - 08:12:26 AM to 09:33:58 AM



शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त 11:56:00 AM to 12:38:00 PM

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)