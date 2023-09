Aaj ka Panchang 24 February: आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त-दिशाशूल और राहुकाल, ये रहा शुक्रवार का पंचांग

24 February 2023 Panchang: आइए जानते हैं 24 फरवरी 2023 दिन, शुक्रवार का पंचांग (Friday Panchang) क्या कहता है.

डीएनए हिंदी: Aaj Ka Panchang 24 February 2023 : आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार का दिन है. कल शाम 5 बजकर 5 मिनट तक ब्रह्मा योग रहेगा. साथ ही अश्विनी नक्षत्र रहेगा. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से आज का पंचांग विस्तार से जानते हैं.

आज का पंचांग (24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार)

तिथि: शुक्ल पंचमी

नक्षत्र: अश्विनी

करण: बालव

पक्ष: शुक्ल पक्ष

योग: ब्रह्मा till 05:05:57 PM, 25 फरवरी

दिन: शुक्रवार

सूर्य एवं चन्द्र गणना

सूर्योदय: 06:32:52 AM

सूर्यास्त: 06:02:30 PM

चंद्र उदय: 09:13:02 AM

चन्द्रास्त: 10:22:59 PM

चंद्र राशि मेष

ऋतु: शिशिर

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक संवत्: 1944

विक्रम संवत्: 2079

माह-अमान्ता : फाल्गुन

माह-पुर्निमान्ता: फाल्गुन

अशुभ मुहूर्त

राहु कालं: 10:51:29 AM to 12:17:41 PM

यंमघन्त कालं : 3:10:005 PM to 04:36:17 PM

गुलिकालं : 07:59:005 AM to 09:25:17 AM

शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: 11:55:00 AM to 12:39:00 PM

दिशा शूल: पश्चिम

चन्द्रबल और ताराबल

ताराबल अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती

चन्द्रबल: मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुम्भ



