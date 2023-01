Aaj ka Panchang 20 January: आज का राहु काल- शुभ-अशुभ मुहूर्त और दिशा शूल, यहां पढ़ें शुक्रवार का पंचांग

Aaj ka Panchang 20 January: आज का राहु काल- शुभ-अशुभ मुहूर्त और दिशा शूल, यहां पढ़ें शुक्रवार का पंचांग

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang 20 january 2023 in Hindi Today: आज माघ कृष्ण पक्ष की कृष्ण चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का दिन है. चतुर्दशी तिथि शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 54 मिनट से 12 बजकर 36 मिनट तक रहेगा. आज 02 बजकर 22 मिनट तक वृद्धि योग रहेगा. आज पूर्वाषाढ़ा नक्षण होगा. इसके साथ ही आज मासिक शिवरात्रि है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से जानिए आज का पंचांग, राहुकाल, शुभ-अशुभ मुहूर्त और आज का दिशा शूल किधर का है



तिथि- कृष्ण चतुर्दशी

नक्षत्र - पूर्वाषाढ़ा

करण- शकुनि

पक्ष - कृष्ण पक्ष

योग- हर्षण till 02:22:59 PM, 21 जनवरी

दिन- शुक्रवार

सूर्य एवं चन्द्र गणना

सूर्योदय- 06:52:46 AM

सूर्यास्त - 05:37:40 PM

चंद्र उदय - 05:21:34 AM

चन्द्रास्त - 03:49:22 PM

चंद्र राशि- धनु

ऋतु: शिशिर



हिन्दू मास एवं वर्ष शक संवत्: 1944विक्रम संवत् : 2079माह-अमान्ता : पौषमाह-पुर्निमान्ता : माघ

अशुभ मुहूर्त

राहु कालं : 10:54:36 AM से 12:15:13 PM तक रहेगा.

यंमघन्त कालं : 02:56:27 PM से 04:17:004 PM

गुलिकालं : 08:13:22 AM से 09:33:59 AM

शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त : 11:54:00 AM से 12:36:00 PM

