Aaj ka Panchang 2 March: आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त-दिशाशूल और राहुकाल, ये रहा गुरुवार का पंचांग

Aaj Ka Panchang

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang 2 March 2023 : आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और गुरुवार का दिन है। आज शाम 5 बजकर 41 मिनट तक आयुष्मान योग रहेगा। आज दोपहर 12 बजकर 44 मिनट तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जायेगा। इसके अलावा आज शाम 7 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर कल सुबह 9 बजकर 11 मिनट तक की भद्रा रहेगी. चलिए पंडित दिव्यांक शास्त्री से आज का पंचांग विस्तार से जानें.

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang) दिनांक- 2 मार्च 2023

वार- गुरुवार

स्थान- नई दिल्ली

तिथि- एकादशी

नक्षत्र- आर्द्रा

करण- वणिज

पक्ष- शुक्ल पक्ष

योग- आयुष्मान

रितु- वसंत

सूर्योदय व सूर्यास्त का समय ( sunrise sunset time today)

सूर्योदय- 06:45 AM

सूर्यास्त- 18:21 PM

चंद्र उदय व चंद्र अस्त का समय (moon rise moonset time today)

चंद्र उदय- 13:41 PM

चंद्र अस्त- 04:18AM (03 March)

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)



ब्रह्म मुहूर्त- 05:06 AM - 05:56 AMअभिजीत मुहूर्त- 12:10 PM - 12:57 PMविजय मुहूर्त- 14:29 PM - 15:16 PMसर्वार्थ सिद्धि योग- 12:43 PM - 06:45 AM (03 March)

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

राहु काल- 14:00 PM - 15:27 PM

यमगण्ड काल- 06:46 AM - 08:13 AM

गुलिका काल- 09:40 AM - 11:07 AM

आज का दिशाशूल

गुरुवार दिशा शूल (Disha Shoola) : दक्षिण

आज का चन्द्रबल और ताराबल (2 मार्च 2023 दिन गुरुवार)

1. ताराबल (Tara Bala): अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद

2. चन्द्रबल (Chandra Bala): मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर

