Aaj ka Panchang 18 January: आज का राहु काल- शुभ-अशुभ मुहूर्त और दिशा शूल, यहां पढ़ें बुधवार का पंचांग

Aaj ka Panchang 18 January: आज का राहु काल- शुभ-अशुभ मुहूर्त और दिशा शूल, यहां पढ़ें बुधवार का पंचांग

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang 18 january 2023 in Hindi Today: आज माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है. एकादशी तिथि आज शाम 4 बजकर 3 मिनट तक रहेगी.आज का पूरा दिन पार कर के देर रात 2 बजकर 47 मिनट तक वृद्धि योग रहेगा. साथ ही आज सूर्य उदय से शाम 5 बजकर 23 मिनट तक अमृतसिद्धियोग रहेगा. आज शाम 5 बजकर 23 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज शाम 4 बजकर 42 मिनट पर बुध मार्गी होकर धनु राशि में प्रवेश कर रहा है. आज षट्तिला एकादशी व्रत है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से जानिए आज का पंचांग, राहुकाल, शुभ-अशुभ मुहूर्त और आज का दिशा शूल किधर का है.

पंचांग 18 जनवरी 2022 , मंगलवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - माघ

अमांत - पौष

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. सूर्य मकर में और चन्द्रमा कर्क में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा

नक्षत्र: पुष्य आज का

दिशाशूल: उत्तर दिशा

आज का अशुभ समय

राहुकाल: 3:18 PM – 4:39 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:14 AM

सूर्यास्त - 6:00 PM

चन्द्रोदय- 18 जनवरी 6:24 PM

चन्द्रास्त - 19 जनवरी 8:14 AM

शुभ समय

शुभ काल अभिजीत मुहूर्त - 12:15 PM – 12:58 PM

अमृत काल - 11:45 PM – 01:29 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:37 AM – 06:25 AM

योग

विष्कुम्भ- 17 जनवरी 03:53 PM– 18 जनवरी 04:08 PM

प्रीति - 18 जनवरी 04:08 PM – 19 जनवरी 04:05 PM

गण्डमूल नक्षत्र 19 जनवरी 06:42 AM – 20 जनवरी 08:24 AM (अश्लेषा नक्षत्र)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर. ​​​​​​​