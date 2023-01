Aaj ka Panchang 17 January: आज का राहु काल- शुभ-अशुभ मुहूर्त और दिशा शूल, यहां पढ़ें मंगलवार का पंचांग

Aaj ka Panchang 17 January: आज का राहु काल- शुभ-अशुभ मुहूर्त और दिशा शूल, यहां पढ़ें मंगलवार का पंचांग

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang 17 january 2023 in Hindi Today: मंगलवार, 17 जनवरी 2023, पौष, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि है. हिन्दू पंचांग के अनुसार आज विशाखा नक्षत्र है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से जानिए आज का पंचांग, राहुकाल, शुभ-अशुभ मुहूर्त और आज का दिशा शूल किधर का है.

मंगलवार, 17 जनवरी 2023 का पंचांग

वार मंगलवार, 17 जनवरी 2023

तिथि दशमी 06:05 PM तक उसके बाद एकादशी

नक्षत्र विशाखा 06:46 PM तक उसके बाद अनुराधा

पक्ष कृष्ण पक्ष

माह माघ

सूर्योदय और चंद्रोदय

सूर्योदय 06:45 AM

सूर्यास्त 05:31 PM

चंद्रोदय 02:54 AM, Jan 18

चन्द्रास्त 12:58 PM

शुभ समय (Auspicious Timings) : आज का शुभ समय जिसमे शुभ मुहूर्त किया जा सकता है। आज दिनांक मंगलवार 17 जनवरी 2023 का शुभ टाइम। अगर कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो अभिजीत समय में करें। उसके बाद अन्य में कर सकते हैं जब अभिजीत का समय नहीं हो तो।

अभिजीत मुहूर्त 11:47 AM से 12:30 PM

अमृत काल मुहूर्त 10:12 AM से 11:45 AM

विजय मुहूर्त 01:56 PM से 02:39 PM

गोधूलि मुहूर्त 05:20 PM से 05:44 PM

सायाह्न संध्या मुहूर्त 05:31 PM से 06:50 PM



निशिता मुहूर्त 11:42 PM से 12:34 AM, Jan 18ब्रह्म मुहूर्त 04:59 AM से 05:52 AMप्रातः संध्या 05:26 AM से 06:45 AM

अशुभ समय (Inauspicious Timings) : आज का अशुभ समय शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। आज दिनांक मंगलवार 17 जनवरी 2023 का अशुभ समय।

दुष्टमुहूर्त 08:54:32 से 09:37:34 तक

कालवेला 08:54:32 से 09:37:34 तक

कुलिक 13:12:40 से 13:55:41 तक

यमघण्ट 10:20:35 से 11:03:36 तक

कंटक ]07:28:30 से 08:11:31 तक

यमगण्ड 09:26:48 से 10:47:28 तक

राहुकाल 14:49:28 से 16:10:08 तक

गुलिक 12:08:08 से 13:28:48 तक

भद्रा 06:49 AM से 06:05 PM

गण्ड मूल कोई नहीं है

दिशाशूल मंगलवार उत्‍तर दिशा में दिशा शूल

