Aaj ka Panchang 16 February: जानिए आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त-दिशाशूल- राहुकाल, ये रहा गुरुवार का पंचांग

16 February 2023 Panchang: आइए जानते हैं 16 फरवरी 2023 दिन, गुरुवार का पंचांग (Thursday Panchang) क्या कहता है.

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang 16 February 2023 : आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन है. एकादशी तिथि अगले दिन रात 2 बजकर 52 मिनट तक रहेगी. उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी. योग वज्र रहेगा. साथ ही मूल नक्षत्र लग जाएगा. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से आज का पंचांग.

16 फरवरी 2023- आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 16 February 2023)

शक संवत: 1944

विक्रम संवत: 2079

गुजराती संवत: 2079

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय : 06:39 AM

सूर्यास्त : 05:57 PM

चंद्रोदय : 03:01 AM

चंद्रास्त : 01:28 PM

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: कृष्ण एकादशी

आज का वार: गुरुवार

नक्षत्र : मूल

चंद्रमास : फाल्गुन - पूर्णिमान्त

माघ: अमान्त

अशुभ मुहूर्त (Ashubh Muhurta)

राहु कालं 01:43:13 PM से 03:07:58 PM

यंमघन्त कालं 06:39:29 AM से 08:04:13 AM

गुलिकालं 09:28:58 AM से 10:53:43 AM

शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurta)

अभिजीत 12:13:02 से 12:57:53 तक

दिशा शूल

दिशा शूल: दक्षिण

