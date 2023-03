Aaj ka Panchang 11 March: आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त-दिशाशूल और राहुकाल, ये रहा शनिवार का पंचांग

Aaj Ka Panchang

डीएनए हिंदीः Aaj Ka Panchang शनिवार 11 मार्च को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा की जाती है. मान्यता है शनिवार के दिन बजरंगबली और शनिदेव की पूजा करने पर सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. आइए जानते हैं इस दिन किस शुभ मुहूर्त में कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, दिन का कौन सा समय आपके लिए अशुभ रहने वाला है. इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की दशा क्या रहने वाली है. चलिए पंडित दिव्यांक शास्त्री से आज का पंचांग विस्तार से जानें.

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang)

दिनांक- 11 मार्च 2023

वार- शनिवार

स्थान- नई दिल्ली

तिथि- चतुर्थी

नक्षत्र- चित्रा

करण- भाव

पक्ष- कृष्ण पक्ष

योग- ध्रुव

रितु- वसंत

सूर्योदय व सूर्यास्त का समय ( sunrise sunset time today)

सूर्योदय- 06:36 AM

सूर्यास्त- 06:27 PM

चंद्र उदय व चंद्र अस्त का समय (moon rise moonset time today)

चंद्र उदय- 10:03 PM



चंद्र अस्त- 08:39 AM

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- 04:59 AM - 05:47 AM

अभिजीत मुहूर्त- 12:08 PM - 12:55 PM

विजय मुहूर्त- 02:30 PM - 03:17 PM

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

राहु काल- 09:34 AM - 11:03 AM

यमगण्ड काल- 02:00 PM - 03:29 PM

गुलिका काल- 06:36 AM - 08:05 AM

आज का दिशा शूला (Disha Shoola) : पूर्व

