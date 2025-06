Aaj Ka Choghadiya 22 June 2025: यहां जानें आज 22 जून 2025 का पंचांग, चौघड़िया, शुभ-अशुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय, आज की तिथि और ग्रह...

Aaj Ka Choghadiya: हिंदू धर्म में पंचांग का बहुत महत्व है, पंचांग से ही शुभ और अशुभ समय, तिथि और मुहूर्त की गणना की जाती है. इसके लिए वार, तिथि, नक्षत्र, करण, दिशाशूला, चंद्रबल और ताराबल आदि की गणना की जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, दिन रविवार है. आज नक्षत्र मृगशिरा और आद्रर्या है. वहीं सुकर्मा और धृत्ति योग बन रहा है. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार से जानते हैं. आज का पंचांग और चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya) मुहूर्त क्या है...

आज का पंचांग 22 जून 2025

महीना - आषाढ़

पक्ष - कृष्ण पक्ष

तिथि - द्वादशी तिथि

नक्षत्र - मृगशिरा और आर्द्रा

दिन - रविवार

योग - सुकर्मा और धृत्ति

करण - कौलव, तैतिल और गर

सूर्य और चंद्रमा का मुहूर्त

सूर्योदय - 05:24 ए एम

सूर्यास्त - 07:22 पी एम

चन्द्रोदय - 02:53 ए एम, जून 23

चन्द्रास्त - 04:14 पी एम

आज का शुभ मुहूर्त 22 जून 2025

त्रिपुष्कर योग - 05:38 पी एम से 01:21 ए एम, जून 23

ब्रह्म मुहूर्त - 04:04 ए एम से 04:44 ए एम

अभिजीत मुहूर्त - 11:55 ए एम से 12:51 पी एम

अमृत काल - 01:16 पी एम से 02:44 पी एम

विजय मुहूर्त - 02:43 पी एम से 03:39 पी एम

गोधूलि मुहूर्त - 07:21 पी एम से 07:41 पी एम

संध्या मुहूर्त - 07:22 पी एम से 08:22 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त 22 जून 2025

राहु काल - 05:38 पी एम से 07:22 पी एम

गुलिक काल - 03:53 पी एम से 05:38 पी एम

यमगण्ड - 12:23 पी एम से 02:08 पी एम

दिशाशूल - पश्चिम, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए।

वर्ज्य - 04:27 ए एम, जून 23 से 05:54 ए एम, जून 23

विडाल योग - नहीं है

आडल योग - नहीं है

आज दिन का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya)

उद्वेग - 05:12:46 AM - 06:56:009 AM

चर - 06:56:009 AM - 08:39:31 AM

लाभ - 08:39:31 AM - 10:22:55 AM

अमृत - 10:22:55 AM - 12:06:18 PM

काल - 12:06:18 PM - 01:49:41 PM

शुभ - 01:49:41 PM - 03:33:004 PM

रोग - 03:33:004 PM - 05:16:27 PM

उद्वेग - 05:16:27 PM - 06:59:50 PM

आज रात का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya)

शुभ - 06:59:50 PM - 08:16:26 PM

अमृत - 08:16:26 PM - 09:33:004 PM

चर - 09:33:004 PM - 10:49:41 PM

रोग - 10:49:41 PM - 12:06:18 AM, 23 जून

काल - 12:06:18 AM - 01:22:54 AM, 23 जून

लाभ - 01:22:54 AM - 02:39:31 AM, 23 जून

उद्वेग - 02:39:31 AM - 03:56:009 AM, 23 जून

शुभ - 03:56:009 AM - 05:12:46 AM, 23 जून

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.