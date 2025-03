Aaj Ka Choghadiya 6 March 2025: आइए जानते हैं 06 मार्च 2025 दिन गुरुवार (Aaj Ka Choghadiya 6 March 2025) का पंचांग.

हिंदू धर्म में पंचांग (Aaj Ka Choghadiya) का बहुत ही अधिक महत्व होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तिथि और मुहूर्त की गणना के लिए पंचागं देखा जाता है. पंचागं के लिए वार, तिथि, नक्षत्र, करण, दिशाशूला, चंद्रबल और ताराबल आदि की गणना (Aaj Ka Ashubh Muhurt) की जाती है. आज 06 मार्च को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की शुक्ल अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन (thursday Panchang) है. नक्षत्र रोहिणी और करण बव है. वहीं योग प्रीति रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार से आज का पंचांग विस्तार से जानते हैं..

आज का पंचांग (06 मार्च 2025 दिन गुरुवार)

• तिथि (Tithi): शुक्ल अष्टमी

• नक्षत्र (Nakshatra): रोहिणी

• करण (Karna): बव

• पक्ष (Paksha): शुक्ल पक्ष

• योग (Yoga): प्रीति

• दिन (Day): गुरुवार

सूर्य और चंद्रमा की गणना (06 मार्च 2025 दिन गुरुवार)

• सूर्योदय (Sun Rise): 06:22:54 AM

• सूर्यास्त (Sun Set): 06:08:26 PM

• चन्द्र राशि (Moon Sign): वृष

• चंद्रोदय (Moon Rise): 10:39 AM

• चंद्रास्त (Moon Set): 12:06 PM

• ऋतु (Season): शिशिर

आज दिन का चौघड़िया मूहर्त (Aaj Ka Choghadiya)

शुभ चौघड़िया – सुबह 06:22 से 07:51:06 बजे तक

लाभ चौघड़िया – दोपहर 12:15 से 01:43:52 बजे तक

अमृत चौघड़िया – दोपहर 01:43 से शाम 03:12 बजे तक

आज रात्रि का चौघड़िया मूहर्त (Aaj Ka Choghadiya Muhurat)

लाभ चौघड़िया – 12:15 से 01:47 बजे तक

शुभ चौघड़िया – रात्रि 03:19 से 04:51 बजे तक

अमृत चौघड़िया – रात्रि 04:51 से 06:22 बजे तक

चर चौघड़िया – रात्रि 07:40 से 09:12 बजे तक चौघड़िया मुहूर्त यात्रा के लिए विशेष रूप से शुभ है और अन्य शुभ कार्यों के लिए भी शुभ है.

हिंदू महीना और साल (06 मार्च 2025 दिन गुरुवार)

• शक संवत (Shaka Samvat): 1946 शुभकृत

• विक्रम संवत (Vikram Samvat): 2081

• काली संवत (Kali Samvat): 5124

• प्रविष्ट/द्वार (Pravishte / Gate): 9

• मास पूर्णिमांत (Month Purnimanta): फाल्गुन

• मास अमांत (Month Amanta): फाल्गुन

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurt, Thursday Panchang, 06 March 2025)

• दुष्ट मुहूर्त (Dusht Muhurat): 12:36:51 से 13:25:08 तक, 15:01:41 से 15:49:58 तक

• कुलिक (Kulika): 15:01:41 से 15:49:58 तक

• कंटक (Kantaka/Mrityu): 08:35:28 से 09:23:45 तक

• राहु काल (Rahu Kaal): 01:43:55 PM to 03:12:55 PM तक

• कालवेला / अर्द्धयाम (Kalavela / Ardhayaam): 10:12:01 से 11:00:18 तक

• यमघण्ट (Yamaghanta): 09:20:30 AM to 10:48:19 AM तक

• यमगंड (Yamaganda): 10:42:12 से 12:12:43 तक

• गुलिक काल (Gulika Kaal): 10:47:54 AM to 12:15:54 PM तक

आज 06 मार्च 2025 दिन गुरुवार का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurt)

• अभिजीत (Abhijit): 11:52:00 AM to 12:38:00 PM तक

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. ये जानकारी सामान्य रीतियों और मान्यताओं पर आधारित है.)

