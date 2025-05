Aaj Ka Choghadiya 31 May 2025: यहां जानें 1 जून 2025 का पंचांग, चौघड़िया, शुभ-अशुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय, आज की तिथि और ग्रह...

Aaj Ka Choghadiya: हिंदू धर्म में पंचांग का बहुत महत्व है, पंचांग से ही शुभ और अशुभ समय, तिथि और मुहूर्त की गणना की जाती है. इसके लिए वार, तिथि, नक्षत्र, करण, दिशाशूला, चंद्रबल और ताराबल आदि की गणना की जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पष्ठी तिथि, दिन रविवार है. आज नक्षत्र मघा है. वहीं ध्रुव और व्याघात योग बन रहा है. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार से जानते हैं. आज का पंचांग और चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya) मुहूर्त क्या है..

आज का पंचांग (1 June Panchang 2025)

तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि

नक्षत्र - मघा

दिन/वार - रविवार

योग - ध्रुव और व्याघात

करण - कौलव, तैतिल और गर

सूर्य और चंद्रमा का मुहूर्त

सूर्योदय - 05:24 ए एम

सूर्यास्त - 07:15 पी एम

चन्द्रोदय - 10:26 ए एम

चन्द्रास्त - 12:08 ए एम, जून 02

आज का शुभ मुहूर्त और योग

रवि योग - 05:24 ए एम से 09:36 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त - 04:02 ए एम से 04:43 ए एम

अभिजीत मुहूर्त - 11:51 ए एम से 12:47 पी एम

अमृत काल - 07:58 पी एम से 09:36 पी एम

विजय मुहूर्त - 02:38 पी एम से 03:33 पी एम

गोधूलि मुहूर्त - 07:13 पी एम से 07:34 पी एम

संध्या मुहूर्त - 07:15 पी एम से 08:15 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहु काल - 05:31 पी एम से 07:15 पी एम

गुलिक काल - 03:47 पी एम से 05:31 पी एम

यमगंड - 12:19 पी एम से 02:03 पी एम

दिशाशूल - पश्चिम, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए

वर्ज्य - 10:11 ए एम से 11:49 ए एम

विडाल योग - 05:24 ए एम से 09:36 पी एम

आडल योग - 09:36 पी एम से 05:23 ए एम, जून 02

आज दिन का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya)

उद्वेग - 05:11:54 AM - 06:54:29 AM

चर - 06:54:29 AM - 08:37:004 AM

लाभ - 08:37:004 AM - 10:19:38 AM

अमृत - 10:19:38 AM - 12:02:12 PM

काल - 12:02:12 PM - 01:44:47 PM

शुभ - 01:44:47 PM - 03:27:22 PM

रोग - 03:27:22 PM - 05:09:56 PM

उद्वेग - 05:09:56 PM - 06:52:31 PM

आज रात का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya)

शुभ - 06:52:31 PM - 08:09:56 PM

अमृत - 08:09:56 PM - 09:27:22 PM

चर - 09:27:22 PM - 10:44:47 PM

रोग - 10:44:47 PM - 12:02:12 AM, 02 जून

काल - 12:02:12 AM - 01:19:38 AM, 02 जून

लाभ - 01:19:38 AM - 02:37:004 AM, 02 जून

उद्वेग - 02:37:004 AM - 03:54:29 AM, 02 जून

शुभ - 03:54:29 AM - 05:11:54 AM, 02 जून

