धर्म

पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम

हिंदू धर्म में पिता के जीवित रहते हुए बेटे को कुछ काम करना वर्जित माना गया है. इन नियमों का पालन करने से न केवल पुत्र की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वह अपने पिता के आशीर्वाद से जीवन में उच्च पदों की प्राप्ति भी करेगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 03, 2026, 02:57 PM IST

सनातन धर्म और ज्योतिष में पिता को 'पितृ देवो भव' के रूप में सम्मान दिया जाता है. कुंडली में सूर्य ग्रह पिता का प्रतिनिधित्व करता है और पिता के साथ संबंध ही व्यक्ति की सफलता और सम्मान निर्धारित करता है. शास्त्रों के अनुसार, पिता के जीवित रहते पुत्र को कुछ विशेष कार्य नहीं करने चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि इनका उल्लंघन पितृ दोष या सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभावों को जन्म दे सकता है. आइए देखते हैं वे पाँच महत्वपूर्ण बातें क्या हैं.

तर्पण और पिंडदान
पिता के जीवित रहते पुत्र को अपने पूर्वजों को प्रत्यक्ष रूप से पिंडदान या तर्पण नहीं करना चाहिए. इन धार्मिक अनुष्ठानों को करने का पहला अधिकार पिता को ही है. यदि पुत्र पिता की अनुमति के बिना या उनकी उपस्थिति में ऐसा करता है, तो यह शास्त्रों के विरुद्ध है और पिता की नाराज़गी का कारण बन सकता है.
  
गृहकार्य या पूजा अनुष्ठान
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, घर का मुख्य यज्ञ या पूजा घर के मुखिया, यानी पिता द्वारा ही किया जाना चाहिए. पुत्र का पिता का स्थान लेना या उनकी योग्यता के बावजूद उनके अधिकार का हनन करना उचित नहीं है. इससे परिवार का अनुशासन और आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ जाता है.

मूंछें मुंडवाना  
प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, एक नियम था कि पिता के जीवित रहते पुत्र को अपनी मूंछें पूरी तरह से नहीं मुंडवानी चाहिए. पहले, पुत्र केवल पिता के अंतिम संस्कार के समय ही अपनी मूंछें मुंडवाता था. यह पिता के प्रति सम्मान का प्रतीक था और उनकी दीर्घायु की कामना का भी.

दानार्थ संस्था के नाम में परिवर्तन
पुत्र चाहे जो भी परोपकारी कार्य करे, उसे उसका श्रेय या नाम स्वयं नहीं लेना चाहिए. पिता के नाम पर या उनके सम्मान में परोपकारी कार्य करना सर्वोत्तम है. इससे समाज में पिता का सम्मान बना रहता है और पुत्र को सूर्य की कृपा प्राप्त होती है.

नाम वरीयता
किसी भी सार्वजनिक समारोह, निमंत्रण या दस्तावेज़ में पिता की उपस्थिति में पुत्र को अपना नाम पहले नहीं लिखना चाहिए. उसे हमेशा सम्मानपूर्वक पहले पिता का नाम और फिर अपना नाम लिखना चाहिए. यह पारिवारिक परंपरा और विनम्रता को दर्शाता है.
  
कुलदेव की कृपा
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पिता का आदर करना सूर्य की सेवा करने के समान है. यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए, तो कुंडली में सूर्य कमजोर हो सकता है, जिससे सरकारी नौकरी में बाधाएँ या करियर में असफलताएँ आ सकती हैं. पिता का आशीर्वाद पुत्र के लिए ढाल के समान है; शास्त्रों में कहा गया है कि उनके मार्गदर्शन में चलने से कुल के पूर्वज देवता की कृपा सदा बनी रहती है. इन नियमों का पालन करने से पुत्र की कुंडली में सूर्य न केवल मजबूत होता है, बल्कि पिता के आशीर्वाद से जीवन में उच्च पद भी प्राप्त होते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

