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Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों के लिए 5 राजयोग खोलेगा  ‘धन और किस्मत’ का दरवाज़ा

हर साल आने वाली अक्षय तृतीया इस बार सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2026 में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कई लोगों के लिए आर्थिक और करियर ग्रोथ का मौका ला सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 12, 2026, 01:31 PM IST

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों के लिए 5 राजयोग खोलेगा  ‘धन और किस्मत’ का दरवाज़ा

A Rare Planetary Alignment Will Occur on Akshaya Tritiya After 100 Years. Photo AI

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100 साल बाद ये अक्षय तृतीया बेहद खास मानी जा रही है. इस बार एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से राजयोग कहा जाता है. ऐसे योग कम ही देखने को मिलते हैं, और जब बनते हैं तो इन्हें “अवसर का समय” माना जाता है. आसान भाषा में समझें तो यह वह समय है जब मेहनत का फल जल्दी और बड़ा मिल सकता है.

किन 5 राशियों के लिए खुल सकते हैं मौके?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि के लिए यह समय खास लाभदायक हो सकता है. इन राशियों के लोगों को करियर में नई जिम्मेदारियां, बिजनेस में विस्तार या अचानक धन लाभ के मौके मिल सकते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अपने आप होगा—सही समय पर सही फैसला लेना ही असली गेम है.

सिर्फ पैसा नहीं, लाइफस्टाइल में भी दिख सकता है बदलाव

इस शुभ संयोग का असर सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं रहता. कई लोगों के लिए यह समय लाइफस्टाइल अपग्रेड, नई प्रॉपर्टी या बड़ा निवेश करने का मौका बन सकता है. यानी यह वह दौर हो सकता है जब “कमाई” से ज्यादा “सही जगह निवेश” मायने रखेगा.

क्यों जरूरी है तैयारी, सिर्फ भरोसा नहीं

ज्योतिष में शुभ योग को मौका माना जाता है, लेकिन फायदा वही उठा पाता है जो पहले से तैयार हो. अगर आप अपने स्किल, फाइनेंस और फैसलों पर काम नहीं करते, तो बड़ा योग भी आपके लिए सिर्फ एक सामान्य दिन बनकर रह सकता है. यही इस खबर का असली मैसेज है कि किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन अंदर आपको ही जाना है.

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?

अगर आप नौकरी बदलने, निवेश करने या नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सकारात्मक संकेत दे सकता है, लेकिन बिना सोच-समझ के बड़े फैसले लेने से बचें, क्योंकि हर अवसर के साथ जोखिम भी आता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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